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12:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Малком рискует пропустить три ближайших матча «Зенита»

Как стало известно «СЭ», форвард «Зенита» Малком получил травму колена на одной из последних тренировок сине-бело-голубых.

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Источник: Reuters

Ранее об этом сообщал Metaratings.

О самых серьезных последствиях речь не идет, но 23-летний бразилец рискует пропустить три ближайших матча команды — с «Сочи» (11-й тур РПЛ, 17 октября), «Брюгге» (1-й тур ЛЧ, 20 октября) и «Рубином» (12-й тур РПЛ, 24 октября). Все эти игры петербуржцы проведут на своем поле.

Вместе с тем, 24-летний форвард Себастьян Дриусси полностью восстановился от повреждения ноги и готов возобновить выступления.

В сезоне-2020/21 Малком провел за «Зенит» 11 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. На счету Дриусси 1 гол и 2 результативных передачи в 6 встречах за сине-бело-голубых, аргентинец не появлялся на поле с 26 августа — после матча 5-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1), в котором получил травму.

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