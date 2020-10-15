Малком рискует пропустить три ближайших матча «Зенита»
Как стало известно «СЭ», форвард «Зенита» Малком получил травму колена на одной из последних тренировок
Как стало известно «СЭ», форвард «Зенита» Малком получил травму колена на одной из последних тренировок
Ранее об этом сообщал Metaratings.
О самых серьезных последствиях речь не идет, но 23-летний бразилец рискует пропустить три ближайших матча команды — с «Сочи» (11-й тур РПЛ, 17 октября), «Брюгге» (1-й тур ЛЧ, 20 октября) и «Рубином» (12-й тур РПЛ, 24 октября). Все эти игры петербуржцы проведут на своем поле.
Вместе с тем, 24-летний форвард Себастьян Дриусси полностью восстановился от повреждения ноги и готов возобновить выступления.
В сезоне-2020/21 Малком провел за «Зенит» 11 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. На счету Дриусси 1 гол и 2 результативных передачи в 6 встречах за