Арбитр матча «Сочи» — «Ростов» Турбин отстранен от работы в РПЛ на 2 матча

— Пока Турбин отстранен на два матча, — цитирует ТАСС Хачатурянца. — Мы смотрим по текущему состоянию судей, которые по состоянию здоровья готовы обслуживать игры. Политика заключается в том, что мы, безусловно, открыты и все решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС освещаются, комментируются представителем комиссии. Но получение судьями оценок — это внутренняя кухня, и дальнейшее назначение или неназначение судей позволяет понимать футбольному миру, как судейский комитет оценивает того или иного арбитра.