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12:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Арбитр матча «Сочи» — «Ростов» Турбин отстранен от работы в РПЛ на 2 матча

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что арбитр Евгений Турбин отстранен на две игры после работы в РПЛ матче 10-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Ростов» (4:2).

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Источник: Спорт-Экспресс

— Пока Турбин отстранен на два матча, — цитирует ТАСС Хачатурянца. — Мы смотрим по текущему состоянию судей, которые по состоянию здоровья готовы обслуживать игры. Политика заключается в том, что мы, безусловно, открыты и все решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС освещаются, комментируются представителем комиссии. Но получение судьями оценок — это внутренняя кухня, и дальнейшее назначение или неназначение судей позволяет понимать футбольному миру, как судейский комитет оценивает того или иного арбитра.

В матче «Сочи» — «Ростов» Турбин показал 9 желтых и 1 красную карточку футболистам гостей. Также, по окончании встречи судья удалил главного тренера ростовчан Валерия Карпина после разговора со специалистом.

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