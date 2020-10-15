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14:24 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» передумал обращаться в CAS по поводу вынесения штрафа Федуну

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Спартак» не будет обращаться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) по поводу вынесения штрафа комитетом по этике Российского футбольного союза (РФС) в отношении председателя совета директоров и владельца клуба Леонида Федуна. Об этом ТАСС сообщил источник.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» получил мотивировочную часть решения от РФС и не будет обращаться в CAS. Штраф в РФС будет выплачен, — сообщил ТАСС источник. Ранее генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявлял ТАСС, что обращение в CAS произойдет после получения мотивировочной части решения апелляционного комитета РФС.

9 августа владелец «Спартака» после матча первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» (2:2) заявил газете «Спорт-Экспресс» о том, что снимет команду с турнира из-за судейских ошибок, повлиявших на результат встречи. 12 августа он изменил первоначальное решение, отметив при этом, что «в случае продолжения судейской травли “Спартак” готов покинуть футбольное поле». 22 сентября апелляционный комитет РФС принял решение отказать в удовлетворении жалобы Федуна на решение комитета по этике РФС, согласно которому Федун был оштрафован на 200 тыс. рублей. В тот же день Газизов сообщил ТАСС о том, что клуб оспорит данное решение в CAS; 15 октября в суде сообщили ТАСС, что обращений от российского клуба по указанному вопросу не поступало.

«Спартак» после 10 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Красно-белые по дополнительным показателям уступают петербургскому «Зениту», в активе которого также 21 очко. В 11-м туре столичная команда 17 октября на выезде сыграет с подмосковными «Химками». Встреча начнется в 19:00 мск.

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