«Спартак» передумал обращаться в CAS по поводу вынесения штрафа Федуну

«Спартак» получил мотивировочную часть решения от РФС и не будет обращаться в CAS. Штраф в РФС будет выплачен, — сообщил ТАСС источник. Ранее генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявлял ТАСС, что обращение в CAS произойдет после получения мотивировочной части решения апелляционного комитета РФС.

9 августа владелец «Спартака» после матча первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» (2:2) заявил газете «Спорт-Экспресс» о том, что снимет команду с турнира из-за судейских ошибок, повлиявших на результат встречи. 12 августа он изменил первоначальное решение, отметив при этом, что «в случае продолжения судейской травли “Спартак” готов покинуть футбольное поле». 22 сентября апелляционный комитет РФС принял решение отказать в удовлетворении жалобы Федуна на решение комитета по этике РФС, согласно которому Федун был оштрафован на 200 тыс. рублей. В тот же день Газизов сообщил ТАСС о том, что клуб оспорит данное решение в CAS; 15 октября в суде сообщили ТАСС, что обращений от российского клуба по указанному вопросу не поступало.