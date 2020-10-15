Сандро Шварц: Знаю о традициях «Динамо», читал немецкую книгу о Яшине

Источник: Спорт-Экспресс

— В первую очередь меня интересовал состав команды, и я увидел в нём очень много интересных футболистов, — приводит пресс-служба бело-голубых слова Шварца. — Так что предложение поработать с такой молодой и талантливой командой мне показалось крайне привлекательным. Поэтому воспринял всё с радостью!

— Что вам уже известно о клубе?

— Я знаю о давних и великих традициях «Динамо». Относительно недавно я прочитал немецкую книгу о Льве Яшине — самом известном игроке моего нового клуба — который также является легендой в Германии. Разговаривал и с Кевином Кураньи. Он рассказал о прекрасном сочетании клубной организации, современной инфраструктуры и серьёзных амбиций «Динамо».

— Уже успели посмотреть матчи? Понимаете, что необходимо делать в первую очередь?

— Да, я уже посмотрел три последних матча. Надеюсь, вы поймёте меня правильно, но я хочу сперва поговорить о тактике со своими игроками. В целом мне нравятся команды, которые проявляют на поле агрессивность, скорость, целеустремлённость и дух.

— Спортивный директор «Динамо» тоже вам знаком. Это поможет?