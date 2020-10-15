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15:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сандро Шварц: Знаю о традициях «Динамо», читал немецкую книгу о Яшине

Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал интервью клубной пресс-службе.

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Источник: Спорт-Экспресс

— В первую очередь меня интересовал состав команды, и я увидел в нём очень много интересных футболистов, — приводит пресс-служба бело-голубых слова Шварца. — Так что предложение поработать с такой молодой и талантливой командой мне показалось крайне привлекательным. Поэтому воспринял всё с радостью!

— Что вам уже известно о клубе?

— Я знаю о давних и великих традициях «Динамо». Относительно недавно я прочитал немецкую книгу о Льве Яшине — самом известном игроке моего нового клуба — который также является легендой в Германии. Разговаривал и с Кевином Кураньи. Он рассказал о прекрасном сочетании клубной организации, современной инфраструктуры и серьёзных амбиций «Динамо».

— Уже успели посмотреть матчи? Понимаете, что необходимо делать в первую очередь?

— Да, я уже посмотрел три последних матча. Надеюсь, вы поймёте меня правильно, но я хочу сперва поговорить о тактике со своими игроками. В целом мне нравятся команды, которые проявляют на поле агрессивность, скорость, целеустремлённость и дух.

— Спортивный директор «Динамо» тоже вам знаком. Это поможет?

— Да, конечно, то, что Желько в «Динамо», — это очень важно для меня. Мы не пересеклись на поле, но я хорошо знаю его по годам в «Майнце», когда Бувач работал вместе с Юргеном Клоппом. Он невероятно талантлив, когда дело касается организации тренировочного процесса или проработки стратегии на матч. За то время, что мы проработали в «Майнце», у нас сложились доверительные отношения. И я рад, что вновь буду работать вместе с ним, теперь в тандеме главный тренер — спортивный директор.

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