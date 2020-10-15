Павел Погребняк вернётся в «Урал»

Погребняк защищал цвета «Урала» с 2018 года, а минувший летом покинул команду в связи с истечением контракта. Сообщалось, что 36-летний форвард может завершить карьеру, однако сам Павел заявлял, что не принимал такого решения.



В ходе своей карьеры Погребняк также выступал за «Спартак», воспитанником которого является, «Балтику», «Химки», «Шинник», «Томь», «Зенит», московское «Динамо» и «Тосно». С 2009 по 2015 год Павел играл за границей, где защищал цвета «Штутгарта», «Фулхэма» и «Рединга». Футболист является чемпионом России, обладателем Кубка страны, а также Кубка и Суперкубка УЕФА.