Текущие события
Футбол. Лига наций
14.10
Беларусь
Казахстан
20
Футбол. Лига наций
14.10
Молдавия
Словения
04
Футбол. Лига наций
14.10
Греция
Косово
00
Футбол. Лига наций
14.10
Македония
Грузия
11
Футбол. Лига наций
14.10
Эстония
Армения
11
Футбол. Лига наций
14.10
Болгария
Уэльс
01
Все события
Фоторепортажи
16Россия проиграла Швеции
15Россия — Украина: самый обидный гол нашего футбола
17:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Павел Погребняк вернётся в «Урал»

Нападающий Павел Погребняк вернётся в «Урал». Екатеринбургский клуб и футболист договорились о контракте. Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Наверх
Источник: Чемпионат.com

Погребняк защищал цвета «Урала» с 2018 года, а минувший летом покинул команду в связи с истечением контракта. Сообщалось, что 36-летний форвард может завершить карьеру, однако сам Павел заявлял, что не принимал такого решения.

В ходе своей карьеры Погребняк также выступал за «Спартак», воспитанником которого является, «Балтику», «Химки», «Шинник», «Томь», «Зенит», московское «Динамо» и «Тосно». С 2009 по 2015 год Павел играл за границей, где защищал цвета «Штутгарта», «Фулхэма» и «Рединга». Футболист является чемпионом России, обладателем Кубка страны, а также Кубка и Суперкубка УЕФА.

Читайте также
 Самые фигуристые фитоняшки "Инстаграма"!
10 фактов, которые помогут сделать секс лучше!
В «Ростове» — массовый исход ведущих игроков: что ждет клуб?
«Динамо» арендует бывшего защитника «Манчестер Юнайтед»
«Не получилось то, что хотели»: Семак — о трансферном окне
Судья скандального матча «Спартака» назначен на игру РПЛ
У фигуристки Медведевой защемление нерва в позвоночнике
Тайсона заподозрили в том, что он был пьян во время интервью
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь