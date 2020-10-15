«Не получилось то, что хотели сделать». Сергей Семак — о трансферном окне

«Были определенные планы на то, какие позиции и как усиливать, — сказал Семак. — То, что мы хотели сделать, не получилось. Хорошо, что Кузяев вернулся, у него российский паспорт, игрок национальной сборной. Концовку прошлого сезона он провел уверенно. Вендел обладает организаторскими способностями, добавит вариативности. То, что на флажке мы договорились с Кузяевым и с Венделом — это хорошо».