В «Ростове» — массовый исход ведущих игроков. Что ждет клуб?

В «Ростове» — исход футболистов, у болельщиков — паника. В августе с демаршем перебрался в «Сочи» экс-капитан желто-синих Попов, а ЦСКА воспользовался опцией выкупа по Зайнутдинову. Это еще было терпимо. Но потом в «Дженоа» уехал Шомуродов, в «Краснодар» — Чернов, в «Зенит» — Чистяков. А Ионов тоже вот-вот станет «быком». Шесть футболистов уровня стартового состава — это перебор. Тут же вспомнились летние разговоры о грядущей распродаже. Тем более, и Норманн в недавнем интервью заявил, что зимой тоже планирует поискать счастья в топ-чемпионате.

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Что же ждет клуб? По моим данным, в «Ростове» не видят в происходящем какой-то революционной ситуации. Скорее — этап эволюции. Дончане со своим годовым бюджетом в 2 миллиарда рублей далеки от того, чтобы конкурировать по уровню зарплат с грандами. Скорее это уровень аутсайдеров — те же «Крылья» с аналогичным финансированием вылетели из премьер-лиги.

Так что стратегия у ростовчан вполне понятная — брать тех, кого могут себе позволить, а потом продавать существенно дороже. Это не всегда происходит плавно — по одному-два человека за трансферное окно. Сейчас, например, сработал накопительный эффект. До этого «Ростов» некоторое время умудрялся удерживать лидеров, даже несмотря на хорошие предложения. Скажем, по моей информации, зимой возникали варианты на 10 миллионов за Норманна и около 15 (с бонусами) — за Шомуродова. Однако команда Карпина ушла на перерыв на третьем месте и всерьез претендовала на попадание в Лигу чемпионов. А ее групповой турнир — это минимум 25 миллионов евро, больше, чем годовой бюджет «Ростова».

Клуб вполне логично решил использовать этот шанс. Когда еще представится? Однако коронавирус скомкал финиш сезона, желто-синие пострадали первыми, съездив в Сочи юношами, шансы на призовую тройку улетучились.

И все же в еврокубки дончане попали. Групповой турнир Лиги Европы стал бы и финансовым подспорьем, и дополнительной мотивацией для футболистов — вылет же от «Маккаби» перечеркнул эти надежды.

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий «Ростов» вслед за «Динамо» вылетел из Лиги Европы

Так что клуб лишился еще одного аргумента в разговорах с футболистами. А успешный минувший сезон разогрел интерес не только к команде, но и к каждому футболисту персонально. Как отказаться от выгодного варианта в ЦСКА Зайнутдинову? Или от серии А Шомуродову? Или Чернову с Ионовым от Лиги чемпионов в «Краснодаре»? Тем более, зарплаты у всех вырастут в разы. Тот же Чернов в «Ростове» получал миллион рублей в месяц, а в «Краснодаре» выйдет в шесть-семь раз больше.

Еще один момент. «Ростов», не располагая мощным бюджетом и возможностью платить очень много, завлекает футболистов перспективой — вы выйдете на новый уровень, после чего пойдете на повышение. Поэтому ставить шлагбаум было бы нечестно и испортило бы имидж клуба, который лоялен к игрокам.

Команда прошлого сезона высоко взлетела, хорошо себя пропиарила и успешно «продалась». Попова обменяли на более молодого Полоза. За Зайнутдинова выручили 2 миллиона евро, за Шомуродова — 7,5 (плюс 1,5 могут добавиться бонусами), за Чернова — около 3, аренда Чистякова стоила «Зениту» 0,5 миллиона (плюс дончане бесплатно получили Терентьева, которого оценивают в 1,5), а выкупить могут еще за 4,5. За Ионова в Ростове-на-Дону рассчитывают выручить 3,5−4. Впрочем, для осуществления этой сделки желто-синие должны найти какую-то адекватную замену.

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Максимально за шестерых лидеров можно выручить 23 миллиона. Неплохой бизнес, учитывая, что куплены они были в сумме за 0,55 миллиона евро: Чернов, Ионов и Попов — бесплатно, Чистяков (0,13), Зайнутдинов (0,12), Шомуродов (0,3).