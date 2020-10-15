В «Ростове» — массовый исход ведущих игроков. Что ждет клуб?
Главный тренер Валерий Карпин уже лишился Попова, Шомуродова, Зайнутдинова, Чернова и Чистякова. На очереди — Ионов.
Главный тренер Валерий Карпин уже лишился Попова, Шомуродова, Зайнутдинова, Чернова и Чистякова. На очереди — Ионов.
В «Ростове» — исход футболистов, у болельщиков — паника. В августе с демаршем перебрался в «Сочи»
Что же ждет клуб? По моим данным, в «Ростове» не видят в происходящем
Так что стратегия у ростовчан вполне понятная — брать тех, кого могут себе позволить, а потом продавать существенно дороже. Это не всегда происходит плавно — по
Клуб вполне логично решил использовать этот шанс. Когда еще представится? Однако коронавирус скомкал финиш сезона,
И все же в еврокубки дончане попали. Групповой турнир Лиги Европы стал бы и финансовым подспорьем, и дополнительной мотивацией для футболистов — вылет же от «Маккаби» перечеркнул эти надежды.
Так что клуб лишился еще одного аргумента в разговорах с футболистами. А успешный минувший сезон разогрел интерес не только к команде, но и к каждому футболисту персонально. Как отказаться от выгодного варианта в ЦСКА Зайнутдинову? Или от серии А Шомуродову? Или Чернову с Ионовым от Лиги чемпионов в «Краснодаре»? Тем более, зарплаты у всех вырастут в разы. Тот же Чернов в «Ростове» получал миллион рублей в месяц, а в «Краснодаре» выйдет в
Еще один момент. «Ростов», не располагая мощным бюджетом и возможностью платить очень много, завлекает футболистов перспективой — вы выйдете на новый уровень, после чего пойдете на повышение. Поэтому ставить шлагбаум было бы нечестно и испортило бы имидж клуба, который лоялен к игрокам.
Команда прошлого сезона высоко взлетела, хорошо себя пропиарила и успешно «продалась». Попова обменяли на более молодого Полоза. За Зайнутдинова выручили 2 миллиона евро, за Шомуродова — 7,5 (плюс 1,5 могут добавиться бонусами), за Чернова — около 3, аренда Чистякова стоила «Зениту» 0,5 миллиона (плюс дончане бесплатно получили Терентьева, которого оценивают в 1,5), а выкупить могут еще за 4,5. За Ионова в
Максимально за шестерых лидеров можно выручить 23 миллиона. Неплохой бизнес, учитывая, что куплены они были в сумме за 0,55 миллиона евро: Чернов, Ионов и Попов — бесплатно, Чистяков (0,13), Зайнутдинов (0,12), Шомуродов (0,3).
Часть средств пойдет на приобретение новых недорогих футболистов, в которых видят потенциал стать звездами. А часть — на текущую деятельность. Клуб ведь надо на