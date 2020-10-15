Зайнутдинов признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам сентября, сообщается на сайте футбольного клуба.
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам сентября, сообщается на сайте футбольного клуба.
Зайнутдинов по итогам опроса набрал 37% голосов. Второе место занял полузащитник Никола Влашич (23%), третье — голкипер Игорь Акинфеев (18%).
В сентябре Зайнутдинов сыграл три матча за ЦСКА.