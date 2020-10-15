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18:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Зайнутдинов признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам сентября, сообщается на сайте футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Зайнутдинов по итогам опроса набрал 37% голосов. Второе место занял полузащитник Никола Влашич (23%), третье — голкипер Игорь Акинфеев (18%).

В сентябре Зайнутдинов сыграл три матча за ЦСКА.

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