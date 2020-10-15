Защитнику «Локомотива» Лысову временно запретили заниматься спортом

«В конце сентября у Михаила Лысова были обнаружены проблемы с сосудами. После тщательных обследований и консультаций с врачами и медицинским штабом было решено исключить занятия спортом на несколько месяцев. В этот период Михаил будет находиться под наблюдением сосудистых хирургов. Желаем Михаилу скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении.