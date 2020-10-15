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19:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Защитнику «Локомотива» Лысову временно запретили заниматься спортом

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Защитник «Локомотива» Михаил Лысов пропустит несколько месяцев из-за проблем с сосудами, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

«В конце сентября у Михаила Лысова были обнаружены проблемы с сосудами. После тщательных обследований и консультаций с врачами и медицинским штабом было решено исключить занятия спортом на несколько месяцев. В этот период Михаил будет находиться под наблюдением сосудистых хирургов. Желаем Михаилу скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении.

Лысов является воспитанником «Локомотива». За основную команду московского клуба 22-летний футболист сыграл 33 матча. В сезоне-2020/21 защитник провел одну встречу, отыграв 75 минут в матче пятого тура чемпионата России с грозненским «Ахматом».

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