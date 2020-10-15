«Пострадал из-за дружбы с Глушаковым»: Комбаров об уходе из «Спартака»

«У меня нет обиды на “Спартак”. В клубе взяли вектор на омоложение состава. У Дениса Глушакова тогда начались проблемы личного характера. Считаю, что я пострадал из-за того, что мы с ним близко дружим. Но я публично не высказывался в его поддержку или поддержку клуба. Могу сказать, что, вероятно, тогда мне следовало занять определенную позицию. Возможно, все сложилось бы иначе», — рассказал Комбаров в интервью «Матч ТВ».