«Пострадал из-за дружбы с Глушаковым»: Комбаров об уходе из «Спартака»
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о своем уходе из московского «Спартака» в 2019 году.
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о своем уходе из московского «Спартака» в 2019 году.
Комбаров выступал за столичный клуб с 2010 по 2019 год, когда расторг контракт с «красно-белыми» по обоюдному согласию сторон.
«У меня нет обиды на “Спартак”. В клубе взяли вектор на омоложение состава. У Дениса Глушакова тогда начались проблемы личного характера. Считаю, что я пострадал
В нынешнем сезоне 33-летний Комбаров провел восемь матчей за «Крылья Советов» в Футбольной национальной лиге.