Текущие события
Футбол. Лига наций
14.10
Беларусь
Казахстан
20
Футбол. Лига наций
14.10
Молдавия
Словения
04
Футбол. Лига наций
14.10
Греция
Косово
00
Футбол. Лига наций
14.10
Македония
Грузия
11
Футбол. Зарубежный
16.10
Дижон
Ренн
Футбол. Зарубежный
16.10
Ним
ПСЖ
Все события
Фоторепортажи
10Сборная России разошлась миром с Венгрией
13«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
19:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Пострадал из-за дружбы с Глушаковым»: Комбаров об уходе из «Спартака»

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о своем уходе из московского «Спартака» в 2019 году.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Комбаров выступал за столичный клуб с 2010 по 2019 год, когда расторг контракт с «красно-белыми» по обоюдному согласию сторон.

«У меня нет обиды на “Спартак”. В клубе взяли вектор на омоложение состава. У Дениса Глушакова тогда начались проблемы личного характера. Считаю, что я пострадал из-за того, что мы с ним близко дружим. Но я публично не высказывался в его поддержку или поддержку клуба. Могу сказать, что, вероятно, тогда мне следовало занять определенную позицию. Возможно, все сложилось бы иначе», — рассказал Комбаров в интервью «Матч ТВ».

Спартак (Москва)

В нынешнем сезоне 33-летний Комбаров провел восемь матчей за «Крылья Советов» в Футбольной национальной лиге.

Читайте также
 Стоит ли ММА свеч? Фото красавиц до и после жестоких поединков
Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и умерла в 20 лет
В «Ростове» — массовый исход ведущих игроков: что ждет клуб?
Чемпион Англии в составе «Челси» перешел в «Спартак»
Макгрегор подтвердил проведение боя с Порье 23 января
«Краснодар» объявил о переходе полузащитника Алексея Ионова
Российский хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ на $15 млн
Александра Трусова выполнила уникальный прыжок (видео)
Защитник сборной России вернулся в московское «Динамо»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь