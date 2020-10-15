Футболист Нойштедтер вернулся в московское «Динамо»

Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 32-летним игроком рассчитано до конца сезона-2020/21. В прошлом сезоне Нойштедтер также выступал за «Динамо», но летом покинул клуб на правах свободного агента.

В сезоне-2019/20 Нойштедтер провел за команду 21 матч и отдал две голевые передачи. Последний матч в составе «Динамо» защитник провел 22 июля в 30-м туре прошедшего первенства Тинькофф — Российской премьер-лиги. В расположение сборной России он вызывался уже будучи свободным агентом и 3 сентября вышел на замену в матче первого тура Лиги наций против команды Сербии (3:1).

«Очень рад вернуться, постоянно был на связи с ребятами, регулярно переписывались, сам я смотрел матчи “Динамо”. Мне очень хочется продолжить то дело, что мы начали в прошлом сезоне. На самом деле ощущение такое, словно вчера уехал с базы, а сегодня вернулся, просто в другую комнату теперь заехал. Чувствую себя в “Динамо” очень комфортно, в команде шикарный коллектив», — приводит комментарий футболиста пресс-служба бело-голубых.

Нойштедтер начал карьеру в Германии, где он выступал за «Майнц», «Боруссию» (Мёнхенгладбах) и «Шальке». Также футболист представлял турецкий «Фенербахче», а в августе 2019 года присоединился к «Динамо». В составе сборной России он выступал на чемпионате Европы 2016 года, всего провел за национальную команду 13 встреч и забил один мяч.