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20:29 (мск), источник: ТАСС

Футболист сборной России Ионов перешел в «Краснодар»

ТАСС, 15 октября. Полузащитник сборной России Алексей Ионов заключил контракт с футбольным клубом «Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба краснодарской команды.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Соглашение c 31-летним игроком рассчитано до мая 2023 года. Предыдущим клубом Ионова был «Ростов», за который он играл с 2017 года.

«Ростов» в летнее трансферное окно также покинули Элдор Шомуродов (перешел в итальянский «Дженоа»), Евгений Чернов («Краснодар»), Бактияр Зайнутдинов (ЦСКА), Антон Салетрос («Сарпсборг», Норвегия). В качестве свободных агентов клуб покинули Ивелин Попов (стал игроком «Сочи»), Видар Кьяртанссон («Волеренга», Норвегия), Бьорн Сигурдарсон («Лиллестрём», Норвегия), Саид Эззатолахи («Вайле», Дания). В аренду ушли семь игроков, среди которых Константин Плиев («Уфа»), Константин Ковалев («Балтика»), Александр Смирнов («Оренбург»), Александр Саплинов («Ротор»), Данила Прошляков («Торпедо»), Данила Ведерников («Волгарь») и Дмитрий Чистяков («Зенит»).

Краснодар (Краснодар)

Ионов является воспитанником петербургского «Зенита», в составе клуба он стал чемпионом России, обладателем кубка страны, дважды выигрывал Суперкубок России, а также побеждал в Кубке и Суперкубке УЕФА. Кроме того, полузащитник играл за краснодарскую «Кубань», махачкалинский «Анжи», московское «Динамо» и столичный ЦСКА.

В составе сборной России Ионов провел 31 матч, забив четыре гола. Футболист был в составе национальной команды на чемпионате мира 2014 года.

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