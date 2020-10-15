Футболист сборной России Ионов перешел в «Краснодар»

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Соглашение c 31-летним игроком рассчитано до мая 2023 года. Предыдущим клубом Ионова был «Ростов», за который он играл с 2017 года.

«Ростов» в летнее трансферное окно также покинули Элдор Шомуродов (перешел в итальянский «Дженоа»), Евгений Чернов («Краснодар»), Бактияр Зайнутдинов (ЦСКА), Антон Салетрос («Сарпсборг», Норвегия). В качестве свободных агентов клуб покинули Ивелин Попов (стал игроком «Сочи»), Видар Кьяртанссон («Волеренга», Норвегия), Бьорн Сигурдарсон («Лиллестрём», Норвегия), Саид Эззатолахи («Вайле», Дания). В аренду ушли семь игроков, среди которых Константин Плиев («Уфа»), Константин Ковалев («Балтика»), Александр Смирнов («Оренбург»), Александр Саплинов («Ротор»), Данила Прошляков («Торпедо»), Данила Ведерников («Волгарь») и Дмитрий Чистяков («Зенит»).

Краснодар (Краснодар) Все о команде

Ионов является воспитанником петербургского «Зенита», в составе клуба он стал чемпионом России, обладателем кубка страны, дважды выигрывал Суперкубок России, а также побеждал в Кубке и Суперкубке УЕФА. Кроме того, полузащитник играл за краснодарскую «Кубань», махачкалинский «Анжи», московское «Динамо» и столичный ЦСКА.