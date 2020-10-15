Чемпион Англии в составе «Челси» Виктор Мозес перешел в «Спартак»

Источник: AP 2020

Арендное соглашение с 29-летним полузащитником рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа.

В прошлом сезоне Мозес представлял на правах аренды турецкий «Фенербахче» и итальянский «Интер». С миланским клубом он дошел до финала Лиги Европы. В общей сумме за «Фенербахче» и «Интер» он провел 27 матчей, забил один гол и отдал шесть результативных передач.

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