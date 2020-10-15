Чемпион Англии в составе «Челси» Виктор Мозес перешел в «Спартак»
ТАСС, 15 октября. Нигерийский футболист Виктор Мозес перешел из лондонского «Челси» в московский «Спартак». Об этом сообщает
ТАСС, 15 октября. Нигерийский футболист Виктор Мозес перешел из лондонского «Челси» в московский «Спартак». Об этом сообщает
Арендное соглашение с 29-летним полузащитником рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа.
В прошлом сезоне Мозес представлял на правах аренды турецкий «Фенербахче» и итальянский «Интер». С миланским клубом он дошел до финала Лиги Европы. В общей сумме за «Фенербахче» и «Интер» он провел 27 матчей, забил один гол и отдал шесть результативных передач.
В составе «Челси» Мозес становился победителем Лиги Европы в 2013 году, а также выиграл чемпионат Англии (2017) и Кубок английской лиги (2018). Помимо этого он выступал за английские «Кристал Пэлас», «Уиган», «Ливерпуль», «Сток Сити» и «Вест Хэм». В составе сборной Нигерии выиграл Кубок Африканских наций (2013), а в 2018 году завершил международную карьеру.