Любимчик Конте едет в Москву. «Спартак» арендовал чемпиона Англии по футболу Мозеса

Источник: ИТАР-ТАСС

«Спартак» договорился с «Челси» об аренде нигерийца с правом выкупа. По данным газеты «Спорт-Экспресс», при переезде в Москву полузащитник потеряет около 25% от своей зарплаты в «Челси». В «Спартаке» он будет зарабатывать менее €3 млн в год.

Московский клуб будет иметь право последующего выкупа игрока у лондонцев за €10 млн.

«Это очень сильный игрок, который в представлении не нуждается. Все его качества известны, для “Спартака” это усиление, — сказал ТАСС генеральный директор столичного клуба Шамиль Газизов. — Мы завтра его ждем в Москве».

«Спартак» довольно долго искал игрока на позицию правого полузащитника, который мог бы выполнять и функции крайнего защитника. Мозес славится хорошим дриблингом, игрой в короткий пас и нацеленными передачами. По словам Газизова, покупка нигерийца согласовывалась с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско, под руководством которого «Спартак» играет с тремя центральными защитниками, и Мозес вписывается в эту схему.

Нашел своего тренера

Нигериец уехал с родины в Великобританию при драматичных обстоятельствах: когда ему было 11 лет, его родители-христиане были убиты религиозными фанатиками на фоне вражды христианской и мусульманской частей страны. Их жертвой мог стать и Мозес, но его спасло то, что он тогда играл в футбол. Ему было предоставлено убежище в приемной семье в Лондоне, где он и начал выступать за «Кристал Пэлас».

С 2010 по 2012 год Мозес играл за «Уиган», где стал игроком основы, а потом перешел в «Челси». Однако период с 2013 по 2016 годы нигериец провел в арендах — он отправлялся в «Ливерпуль», «Сток Сити» и «Вест Хэм». В «Челси» он вернулся в 2016 году и заиграл там в основе, после того как команду возглавил итальянец Антонио Конте. При нем Мозес и стал в 2017 году победителем премьер-лиги, а также Суперкубка Англии.

После прихода Маурицио Сарри нигериец отправился в турецкий «Фенербахче». Это было связано с тем, что новый тренер поменял тактическую схему — в формации с четырьмя защитниками Мозесу не находилось места.

В 2020 году «Челси» отправил Мозеса в аренду в «Интер», где нигериец стал игроком основы под руководством хорошо знакомого Конте. Сообщалось, что Конте хотел сохранить Мозеса, но «Челси» выбрал предложение «Спартака».

Мозес выступал за юношеские и молодежную сборные Англии. Однако на взрослом уровне он стал играть за сборную Нигерии, с которой футболист стал победителем Кубка африканских наций в 2013 году и дважды попал на чемпионат мира — в 2014 и 2018 годах. Причем в России он сыграл все три матча на групповой стадии без замен. В августе 2018 года Мозес объявил о завершении международной карьеры.

Пока «Спартак» искал футболиста с необходимыми функциями для игры на краю, Тедеско был вынужден ставить на фланг номинального опорного полузащитника Романа Зобнина. С приходом Мозеса игрок сборной России должен вернуться на привычную для него позицию. Во время поиска кандидатуры на позицию крайнего полузащитника звучала фамилия, в частности, другого игрока из Английской премьер-лиги — Сержа Орье из «Тоттенхэма». Однако «Спартак» не мог удовлетворить его финансовые запросы, вдобавок семья ивуарийца была против переезда в Москву.

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Смена курса в «Ростове»

Газизов отказался отвечать на вопрос, является ли приход Мозеса последним приобретением «Спартака» перед закрытием трансферного окна, которое произойдет 17 октября. Известно, что красно-белые активно ищут новичка на позицию опорного полузащитника. Трансферную кампанию точно завершил действующий чемпион России «Зенит», который за последние две недели пополнился двумя новыми игроками.

На прошлой неделе было объявлено о переходе из лиссабонского «Спортинга» бразильского полузащитника Вендела, которого приобретали перед окончанием заявочной компании на Лигу чемпионов. В четверг же стало известно об аренде защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова.

«Это последнее пополнение “Зенита” в это трансферное окно. У нас были еще дополнительные потребности, которые нам не удалось закрыть. Но мы будем играть теми, кто есть, и готовиться к следующему трансферному окну», — сказал ТАСС генеральный директор чемпионов России Александр Медведев.

Активную работу в последние дни вел «Ростов».

В летнее трансферное окно клуб покинули такие игроки, как Элдор Шомуродов (перешел в итальянский «Дженоа»), Евгений Чернов («Краснодар»), Бахтиёр Зайнутдинов (ЦСКА) и Ивелин Попов («Сочи»).