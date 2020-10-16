Василий Уткин пошутил над трансферной стратегией «Спартака»
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Спортивный журналист и
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Спортивный журналист и
«Создание трансферного комитета в “Спартаке” — очень интересный шаг. Поскольку известно очень хорошо, что до этого момента главным способом инноваций в команде было достижение в правильный момент, в правильном настроении и в правильное время кратчайшего расстояния к уху Леонида Федуна. Вот тогда можно было убедить его в своей правоте и все перевернуть. Это и заменяло “Спартаку” трансферный комитет», — сказал Уткин в передаче «Футбольный клуб» на своем
«Означает ли создание комитета то, что теперь так не будет? Я думаю, что нет, не означает» — добавил журналист.
Ранее СМИ сообщили, что в «Спартаке» могут создать трансферный комитет, куда войдут главный тренер команды Доменико Тедеско, а также генеральный директор клуба Шамиль Газизов.