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10:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Василий Уткин пошутил над трансферной стратегией «Спартака»

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Спортивный журналист и экс-комментатор Василий Уткин поиронизировал над тем, как проходит обсуждение потенциальных трансферов в московском «Спартаке».

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Источник: РИА "Новости"

«Создание трансферного комитета в “Спартаке” — очень интересный шаг. Поскольку известно очень хорошо, что до этого момента главным способом инноваций в команде было достижение в правильный момент, в правильном настроении и в правильное время кратчайшего расстояния к уху Леонида Федуна. Вот тогда можно было убедить его в своей правоте и все перевернуть. Это и заменяло “Спартаку” трансферный комитет», — сказал Уткин в передаче «Футбольный клуб» на своем YouTube-канале.

«Означает ли создание комитета то, что теперь так не будет? Я думаю, что нет, не означает» — добавил журналист.

Ранее СМИ сообщили, что в «Спартаке» могут создать трансферный комитет, куда войдут главный тренер команды Доменико Тедеско, а также генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

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