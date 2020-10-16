Василий Уткин пошутил над трансферной стратегией «Спартака»

«Создание трансферного комитета в “Спартаке” — очень интересный шаг. Поскольку известно очень хорошо, что до этого момента главным способом инноваций в команде было достижение в правильный момент, в правильном настроении и в правильное время кратчайшего расстояния к уху Леонида Федуна. Вот тогда можно было убедить его в своей правоте и все перевернуть. Это и заменяло “Спартаку” трансферный комитет», — сказал Уткин в передаче «Футбольный клуб» на своем YouTube-канале.