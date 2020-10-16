Шатов рассказал, как отказался от перехода в «Сочи»: Это было бы футбольным преступлением

Источник: Sport24

— Борис Ротенберг говорил, что вы отказались от перехода в «Сочи». Что не срослось?

— В «Сочи» меня отправляли зимой. Ко мне тогда подошел Александр Иванович Медведев и сказал, что вслед за Кокориным нужно ехать в «Сочи» на легкую стажировку. Взамен пообещал бонус в виде продления контракта с «Зенитом». На что я сказал, что готов подписать контракт с Петербургом, но в «Сочи» я ни при каких условиях не поеду.

— Почему?

— А что мне там делать, когда я могу остаться в «Зените», бороться за чемпионство, выиграть Кубок России? И вот это все променять на три месяца в «Сочи»? Да, возможно, я играл бы во всех матчах, но это было бы футбольным преступлением.

— Вы лично общались с Ротенбергом?