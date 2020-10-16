Николич прокомментировал несостоявшийся трансфер Манджукича в «Локомотив»

«Я хотел бы иметь в составе Манджукича, это опытный и качественный игрок с правильным менталитетом. Он бы позволил нам не только сразу достичь высоких целей, но и помогал бы молодым игрокам развиваться. Не согласен, что это идет вразрез с философией “Локомотива”. Чтобы развивать молодежь, они должны учиться. Но у кого? Друг у друга? В команде нужны 3−4 опытных игрока, чтобы с них брали пример. Конечно, Манджукич помогал бы нам добиваться результата год, максимум два, но молодые футболисты развивались бы с ним. С таким мастером все бы прибавили», — сказал тренер в интервью на YouTube канале Нобеля Арустамяна.