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12:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Николич прокомментировал несостоявшийся трансфер Манджукича в «Локомотив»

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич высказался о несостоявшемся переходе в команду Марио Манджукича.

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Источник: РИА "Новости"

«Я хотел бы иметь в составе Манджукича, это опытный и качественный игрок с правильным менталитетом. Он бы позволил нам не только сразу достичь высоких целей, но и помогал бы молодым игрокам развиваться. Не согласен, что это идет вразрез с философией “Локомотива”. Чтобы развивать молодежь, они должны учиться. Но у кого? Друг у друга? В команде нужны 3−4 опытных игрока, чтобы с них брали пример. Конечно, Манджукич помогал бы нам добиваться результата год, максимум два, но молодые футболисты развивались бы с ним. С таким мастером все бы прибавили», — сказал тренер в интервью на YouTube канале Нобеля Арустамяна.

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Сербский специалист добавил, что переход Манджукича сорвался из-за того, что сторонам не удалось согласовать условия контракта, подчеркнув, что имела место проблема с пунктом о фиксации курса евро.

«Я не расстроился. Я хотел игрока, но я хотел и Кокорина, например. Так что все нормально», — резюмировал Николич.

Московский «Локомотив» после 10-го тура РПЛ идет на пятом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Зенита» и «Спартака» на три очка.

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