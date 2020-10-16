«Спартак» сыграет с «Химками» без Джикии и Урунова

Начало — в 19:00 мск.



«Безусловно, в период матчей сборных много игроков уезжает. С одной стороны, хорошо, с другой — непросто. Число “сборников” в “Спартаке” возросло: Кутепов, Джордан, Маслов. Сегодня первый день, когда команда будет тренироваться в полном составе.



На данный момент травмирован Урунов, завтра его не будет в заявке, как и Джикии, который до 20 октября должен пробыть на карантине», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.