Могилевец покинул «Рубин» и перешел в «Химки»
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Полузащитник Павел Могилевец и казанский «Рубин» расторгли контракт по соглашению сторон, сообщается на сайте футбольного клуба.
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Полузащитник Павел Могилевец и казанский «Рубин» расторгли контракт по соглашению сторон, сообщается на сайте футбольного клуба.
Футболист продолжит карьеру в «Химках». Подмосковный клуб сообщил, что Могилевец подписал контракт на один год.
Могилевец в 2014 году выступал за «Рубин» на правах аренды, а в 2018 году стал игроком казанцев на постоянной основе. Всего за «Рубин» он провел 77 матчей и забил два мяча. В нынешнем сезоне 27-летний игрок провел на поле только девять минут в матче чемпионата России с екатеринбургским «Уралом» (1:1).