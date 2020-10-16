Могилевец покинул «Рубин» и перешел в «Химки»

Могилевец в 2014 году выступал за «Рубин» на правах аренды, а в 2018 году стал игроком казанцев на постоянной основе. Всего за «Рубин» он провел 77 матчей и забил два мяча. В нынешнем сезоне 27-летний игрок провел на поле только девять минут в матче чемпионата России с екатеринбургским «Уралом» (1:1).