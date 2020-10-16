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15:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Могилевец покинул «Рубин» и перешел в «Химки»

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Полузащитник Павел Могилевец и казанский «Рубин» расторгли контракт по соглашению сторон, сообщается на сайте футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Футболист продолжит карьеру в «Химках». Подмосковный клуб сообщил, что Могилевец подписал контракт на один год.

Могилевец в 2014 году выступал за «Рубин» на правах аренды, а в 2018 году стал игроком казанцев на постоянной основе. Всего за «Рубин» он провел 77 матчей и забил два мяча. В нынешнем сезоне 27-летний игрок провел на поле только девять минут в матче чемпионата России с екатеринбургским «Уралом» (1:1).

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