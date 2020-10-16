«Ротор» арендовал у «Ахмата» Понсе
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. «Ротор» арендовал у грозненского «Ахмата» венесуэльского нападающего Андреса Понсе, сообщается на сайте волгоградского футбольного клуба.
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. «Ротор» арендовал у грозненского «Ахмата» венесуэльского нападающего Андреса Понсе, сообщается на сайте волгоградского футбольного клуба.
Соглашение с 23-летним игроком рассчитано до конца сезона. Понсе в 2018 году стал игроком махачкалинского «Анжи». В 2019-м он перешел в «Ахмат», в составе которого провел 31 матч и забил три мяча.
Также Понсе защищал цвета клубов «Льянерос» (Венесуэла), «Ольяненсе» (Португалия), «Лугано» (Швейцария), «ФеральпиСало», «Ливорно» и «Сампдория» (все — Италия). На его счету один гол в восьми матчах за сборную Венесуэлы.