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16:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ротор» арендовал у «Ахмата» Понсе

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. «Ротор» арендовал у грозненского «Ахмата» венесуэльского нападающего Андреса Понсе, сообщается на сайте волгоградского футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение с 23-летним игроком рассчитано до конца сезона. Понсе в 2018 году стал игроком махачкалинского «Анжи». В 2019-м он перешел в «Ахмат», в составе которого провел 31 матч и забил три мяча.

Также Понсе защищал цвета клубов «Льянерос» (Венесуэла), «Ольяненсе» (Португалия), «Лугано» (Швейцария), «ФеральпиСало», «Ливорно» и «Сампдория» (все — Италия). На его счету один гол в восьми матчах за сборную Венесуэлы.

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