Березуцкий рассказал, за что Газзаев оштрафовал его на 50 тысяч долларов
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Бывший защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, как бывший тренер «армейцев» Валерий Газзаев оштрафовал его на крупную сумму.
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Бывший защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, как бывший тренер «армейцев» Валерий Газзаев оштрафовал его на крупную сумму.
Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003 и с 2004 по 2008 год. Вместе со столичным клубом тренер выиграл три чемпионата России, четыре раза завоевывал кубок страны и становился обладателем Кубка УЕФА.
«Однажды я опоздал на сборы на два дня, застрял в Москве в одном ночном клубе. В итоге пришлось накрыть стол, это обошлось долларов в 300. И еще заплатить по 25 тысяч за каждый пропущенный день. Всего вышло 50300 долларов. При Газзаеве у нас были как большие премиальные, так и огромные штрафы», — рассказал Березуцкий в выпуске
«Валерий Георгиевич мог, например, оштрафовать тебя на тысячу долларов за то, что не добежал до дальней штанги на стандарте или угловом», — добавил Березуцкий.
Березуцкий завершил карьеру в 2018 году. В августе стало известно, что бывший защитник вошел в тренерский штаб ЦСКА.