Березуцкий рассказал, за что Газзаев оштрафовал его на 50 тысяч долларов

Источник: Спорт РИА Новости

Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003 и с 2004 по 2008 год. Вместе со столичным клубом тренер выиграл три чемпионата России, четыре раза завоевывал кубок страны и становился обладателем Кубка УЕФА.

ЦСКА (Москва) Все о команде

«Однажды я опоздал на сборы на два дня, застрял в Москве в одном ночном клубе. В итоге пришлось накрыть стол, это обошлось долларов в 300. И еще заплатить по 25 тысяч за каждый пропущенный день. Всего вышло 50300 долларов. При Газзаеве у нас были как большие премиальные, так и огромные штрафы», — рассказал Березуцкий в выпуске YouTube-канала «Коммент. Шоу».

«Валерий Георгиевич мог, например, оштрафовать тебя на тысячу долларов за то, что не добежал до дальней штанги на стандарте или угловом», — добавил Березуцкий.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/v7k5sINgkpo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.