Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дижон
Ренн
01
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
ПСЖ
Футбол. Первый дивизион
17.10
Томь
Балтика
Футбол. Первый дивизион
17.10
Велес
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
17.10
Енисей
Чайка
Футбол. Первый дивизион
17.10
Иртыш
Краснодар-2
Все события
Фоторепортажи
15Самые горячие кадры в истории миланского дерби
20ЦСКА — «Локомотив»: гол Смолова и удаление Бистровича
20:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дзюба оценил шутку про украденный кошелек в ролике «Зенита»

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своих впечатлениях от промо-ролика клуба к старту группового этапа Лиги чемпионов.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

В среду пресс-служба «Зенита» опубликовала видео, на котором дедушка читает своему внуку комикс о нападении на Санкт-Петербург флотов трех государств. Генерал-адмирал Сергей Семак собирает команду, чтобы дать противнику отпор. Капитаном команды показан Дзюба, который сам себя описывает фразой: «Убивает врагов сотнями и крадет их кошельки».

«Идею с кошельком предложил Денис Денисов из “Зенит-ТВ”. Он немного смущался и стеснялся затрагивать эту тему в разговоре со мной. Но я был только за, идея сразу понравилась. Считаю, что самоирония — это самое замечательное, что вообще есть», — рассказал Дзюба в интервью «Матч ТВ».

Зенит (Санкт-Петербург)

«Когда я посмотрел ролик, то у меня даже мурашки пошли! Сразу захотелось сражаться, проявлять себя, чтобы у нас все было хорошо в Лиге чемпионов. Это шедевр. Мои огромные комплименты всем, кто был к этому причастен. Очень круто и классно сделано», — добавил нападающий.

Во время загрузки произошла ошибка.

Соперниками «Зенита» на групповой стадии Лиги чемпионов будут итальянский «Лацио», дортмундская «Боруссия» и бельгийский «Брюгге».

Первый матч группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» проведет на своем поле 20 октября против «Брюгге».

Читайте также
 Самая горячая красотка ММА опубликовала соблазнительное фото в душе
Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и умерла в 20 лет
Криштиану Роналду высказался о бое Хабиба с Джастином Гэтжи
Плющенко: Я предложил Тутберидзе мир, но ее устраивает война
Менеджер Нурмагомедова уличил Федора Емельяненко в трусости
Березуцкий рассказал, за что Газзаев оштрафовал его на $50000
«Динамо» против ЦСКА и другие: Топ-5 ставок выходных
СКА играет против ЦСКА в чемпионате КХЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь