Дзюба оценил шутку про украденный кошелек в ролике «Зенита»
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своих впечатлениях от
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своих впечатлениях от
В среду
«Идею с кошельком предложил Денис Денисов из “Зенит-ТВ”. Он немного смущался и стеснялся затрагивать эту тему в разговоре со мной. Но я был только за, идея сразу понравилась. Считаю, что самоирония — это самое замечательное, что вообще есть», — рассказал Дзюба в интервью «Матч ТВ».
«Когда я посмотрел ролик, то у меня даже мурашки пошли! Сразу захотелось сражаться, проявлять себя, чтобы у нас все было хорошо в Лиге чемпионов. Это шедевр. Мои огромные комплименты всем, кто был к этому причастен. Очень круто и классно сделано», — добавил нападающий.
Соперниками «Зенита» на групповой стадии Лиги чемпионов будут итальянский «Лацио», дортмундская «Боруссия» и бельгийский «Брюгге».
Первый матч группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» проведет на своем поле 20 октября против «Брюгге».