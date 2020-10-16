Дзюба оценил шутку про украденный кошелек в ролике «Зенита»

Источник: Спорт РИА Новости

В среду пресс-служба «Зенита» опубликовала видео, на котором дедушка читает своему внуку комикс о нападении на Санкт-Петербург флотов трех государств. Генерал-адмирал Сергей Семак собирает команду, чтобы дать противнику отпор. Капитаном команды показан Дзюба, который сам себя описывает фразой: «Убивает врагов сотнями и крадет их кошельки».

«Идею с кошельком предложил Денис Денисов из “Зенит-ТВ”. Он немного смущался и стеснялся затрагивать эту тему в разговоре со мной. Но я был только за, идея сразу понравилась. Считаю, что самоирония — это самое замечательное, что вообще есть», — рассказал Дзюба в интервью «Матч ТВ».

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

«Когда я посмотрел ролик, то у меня даже мурашки пошли! Сразу захотелось сражаться, проявлять себя, чтобы у нас все было хорошо в Лиге чемпионов. Это шедевр. Мои огромные комплименты всем, кто был к этому причастен. Очень круто и классно сделано», — добавил нападающий.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QLag04WYwj4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Соперниками «Зенита» на групповой стадии Лиги чемпионов будут итальянский «Лацио», дортмундская «Боруссия» и бельгийский «Брюгге».