«Химки» арендовали футболистов «Ростова» Логашова и Долгова

Как отмечается в сообщении, 29-летний защитник Логашов и 22-летний нападающий Долгов проведут в «Химках» сезон-2020/21.

Логашов перешел в «Ростов» летом 2018 года, в прошлом сезоне провел за ростовчан 12 матчей. Ранее он выступал за «Химки», махачкалинский «Анжи», московский «Локомотив». Долгов пополнил состав «Ростова» летом прошлого года, на его счету 22 матча и один гол.