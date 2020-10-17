«Химки» арендовали футболистов «Ростова» Логашова и Долгова
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Футболисты «Ростова» Арсений Логашов и Александр Долгов перешли в подмосковные «Химки» на правах аренды, сообщается на сайте донской команды.
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Футболисты «Ростова» Арсений Логашов и Александр Долгов перешли в подмосковные «Химки» на правах аренды, сообщается на сайте донской команды.
Как отмечается в сообщении, 29-летний защитник Логашов и 22-летний нападающий Долгов проведут в «Химках» сезон-2020/21.
Логашов перешел в «Ростов» летом 2018 года, в прошлом сезоне провел за ростовчан 12 матчей. Ранее он выступал за «Химки», махачкалинский «Анжи», московский «Локомотив». Долгов пополнил состав «Ростова» летом прошлого года, на его счету 22 матча и один гол.