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00:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Химки» арендовали футболистов «Ростова» Логашова и Долгова

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Футболисты «Ростова» Арсений Логашов и Александр Долгов перешли в подмосковные «Химки» на правах аренды, сообщается на сайте донской команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, 29-летний защитник Логашов и 22-летний нападающий Долгов проведут в «Химках» сезон-2020/21.

Логашов перешел в «Ростов» летом 2018 года, в прошлом сезоне провел за ростовчан 12 матчей. Ранее он выступал за «Химки», махачкалинский «Анжи», московский «Локомотив». Долгов пополнил состав «Ростова» летом прошлого года, на его счету 22 матча и один гол.

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