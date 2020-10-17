Новички «Зенита» и «Спартака» могут дебютировать в 11-м туре РПЛ
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Новые футболисты «Зенита» и «Спартака» могут дебютировать за свои команды в 11-м туре Тинькофф — Российской
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Новые футболисты «Зенита» и «Спартака» могут дебютировать за свои команды в 11-м туре Тинькофф — Российской
В первом матче дня действующий чемпион России «Зенит» дома сыграет с «Сочи». Немало игроков
В то же время вполне возможно, что не с первых минут на поле выйдут Юрий Жирков и Артем Дзюба, отыгравшие все три матча за сборную России. Серьезной потерей для команды станет отсутствие Малкома, который получил травму на одной из тренировок. На данный момент неизвестно, сможет ли бразилец сыграть в матче Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге» 20 октября. Если «Сочи» воспользуется кадровыми проблемами соперника и победит, то обгонит «Зенит» в турнирной таблице.
«Краснодар» перед выездом во Францию примет «Рубин». В составе команды Мурада Мусаева может дебютировать полузащитник сборной России Алексей Ионов, приобретенный у «Ростова» за два дня до закрытия трансферного окна. Во время паузы на игры сборных ряд футболистов южан, среди которых нападающий Ари и защитник Сергей Петров, продолжали восстановление от травм. Что касается «Рубина», то за казанцев не сможет сыграть полузащитник Дарко Йевтич, удаленный в последней встрече с «Ахматом» (1:1).
«Локомотив» примет «Уфу». Футболисты железнодорожников Маринато Гилерме, Франсуа Камано и Мацей Рыбус имели проблемы с возможным заражением коронавирусом во время сборов своих национальных команд. Позднее тесты всех трех игроков показали отрицательный результат. В четверг стало известно, что
«Спартак» сыграет в гостях против «Химок».
В то же время ожидается появление на поле полузащитника Виктора Мозеса, арендованного «Спартаком» у «Челси». Нигериец прилетел в Москву в пятницу, до этого он тренировался самостоятельно. «Химки» в преддверии встречи против