Новички «Зенита» и «Спартака» могут дебютировать в 11-м туре РПЛ

Источник: РИА "Новости"

В первом матче дня действующий чемпион России «Зенит» дома сыграет с «Сочи». Немало игроков санкт-петербургского клуба отправились в свои сборные перед паузой, поэтому состав команды сумел полностью собраться только за день до встречи. Стоит ожидать появления в игре новичков, в частности перешедшего из лиссабонского «Спортинга» полузащитника Вендела и подписавшего новый контракт Далера Кузяева.

Премьер-лига 2020/2021 Тур 11, 17.10.2020, 14:00 Зенит - Сочи -

В то же время вполне возможно, что не с первых минут на поле выйдут Юрий Жирков и Артем Дзюба, отыгравшие все три матча за сборную России. Серьезной потерей для команды станет отсутствие Малкома, который получил травму на одной из тренировок. На данный момент неизвестно, сможет ли бразилец сыграть в матче Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге» 20 октября. Если «Сочи» воспользуется кадровыми проблемами соперника и победит, то обгонит «Зенит» в турнирной таблице.

«Краснодар» перед выездом во Францию примет «Рубин». В составе команды Мурада Мусаева может дебютировать полузащитник сборной России Алексей Ионов, приобретенный у «Ростова» за два дня до закрытия трансферного окна. Во время паузы на игры сборных ряд футболистов южан, среди которых нападающий Ари и защитник Сергей Петров, продолжали восстановление от травм. Что касается «Рубина», то за казанцев не сможет сыграть полузащитник Дарко Йевтич, удаленный в последней встрече с «Ахматом» (1:1).

Премьер-лига 2020/2021 Тур 11, 17.10.2020, 16:30 Краснодар - Рубин -

Ожидаемый дебют Мозеса

«Локомотив» примет «Уфу». Футболисты железнодорожников Маринато Гилерме, Франсуа Камано и Мацей Рыбус имели проблемы с возможным заражением коронавирусом во время сборов своих национальных команд. Позднее тесты всех трех игроков показали отрицательный результат. В четверг стало известно, что из-за проблем с сосудами врачи на несколько месяцев запретили заниматься футболом защитнику железнодорожников Михаилу Лысову. На «РЖД-Арене» на посту главного тренера «Уфы» дебютирует Рашид Рахимов, который на этом посту сменил Вадима Евсеева.

Премьер-лига 2020/2021 Тур 11, 17.10.2020, 16:30 Локомотив - Уфа -

«Спартак» сыграет в гостях против «Химок». Красно-белым не смогут помочь один из основных центральных защитников Георгий Джикия, который из-за сомнительного теста на коронавирус находится на карантине до 20 октября. Из-за проблем с приводящей мышцей не примет участия в игре и полузащитник Остон Урунов. Форвард Александр Соболев пропустит игру из-за четвертой желтой карточки, полученной в матче с «Зенитом». У подмосковного клуба по той же причине не сыграет основной защитник Дмитрий Тихий.

Премьер-лига 2020/2021 Тур 11, 17.10.2020, 19:00 Химки - Спартак -