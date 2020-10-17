«Зенит» — «Сочи»: Дзюба, Вендел и Оздоев — в запасе хозяев на матч 11-го тура РПЛ
Стали известны составы «Зенита» и «Сочи» на матч 11-го тура Российской
Стали известны составы «Зенита» и «Сочи» на матч 11-го тура Российской
Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Круговой, Дуглас Сантос, Ловрен, Барриос, Ерохин, Кузяев, Дриусси, Азмун.
Запасные: Лунёв, Васютин, Чистяков, Жирков, Оздоев, Прохин, Сутормин, Мусаев, Мостовой, Вендел, Дзюба, Шамкин.
«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Мевля, Маммана, Терехов, Бурмистров, Юсупов, Набиуллин, Нобоа, А. Заболотный, Жоаозиньо.
Запасные: Н. Заболотный, Заика, Новосельцев, Миладинович, Цаллагов, Пруцев, Немченко, Руденко, Дуганджич.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из