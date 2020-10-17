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13:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» — «Сочи»: Дзюба, Вендел и Оздоев — в запасе хозяев на матч 11-го тура РПЛ

Стали известны составы «Зенита» и «Сочи» на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 14:00 мск.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Круговой, Дуглас Сантос, Ловрен, Барриос, Ерохин, Кузяев, Дриусси, Азмун.

Запасные: Лунёв, Васютин, Чистяков, Жирков, Оздоев, Прохин, Сутормин, Мусаев, Мостовой, Вендел, Дзюба, Шамкин.

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Мевля, Маммана, Терехов, Бурмистров, Юсупов, Набиуллин, Нобоа, А. Заболотный, Жоаозиньо.

Запасные: Н. Заболотный, Заика, Новосельцев, Миладинович, Цаллагов, Пруцев, Немченко, Руденко, Дуганджич.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В бригаду войдут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).

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