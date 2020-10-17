«Зенит» едва не упустил победу над «Сочи». Пришлось поднимать со скамейки Дзюбу
Чемпион забил три без травмированного Малкома, а Дзюба с Венделом сыграли всего 30 минут.
Чемпион забил три без травмированного Малкома, а Дзюба с Венделом сыграли всего 30 минут.
«Зенит» вновь стал единоличным лидером РПЛ, победив в Петербурге «Сочи». Теперь — ответ за «Спартаком». Если
Главные события матча «Зенит» — «Сочи»:
— В основу «Зенита» помимо травмированного Малкома не попали Артём Дзюба и Магомед Оздоев. Очевидно, Сергей Семак держит в уме старт в Лиге чемпионов — через три дня матч с «Брюгге». Зато залечивший повреждение Себастьян Дриусси вышел с первых минут. Новички Вендел и Дмитрий Чистяков начали игру в запасе, как и восстановившийся после травмы голкипер Андрей Лунёв.
— За «Сочи» сыграл арендованный у «Зенита» защитник Эмануэль Маммана. Напомним, с нынешнего сезона РПЛ отменён запрет на участие арендованных футболистов в матчах с клубами, которым они принадлежат. В заявку сочинцев попал также приобретённый на днях новичок — хорватский нападающий Марко Дуганджич.
— Семак в отсутствие Дзюбы и Малкома предпочёл схему 4−4−2 ромбом. Сделал акцент на создание численного преимущества в центре. «Опорником» в линии полузащиты был Вильмар Барриос, полуфланги закрывали Далер Кузяев и Дуглас Сантос, а Дриусси исполнял роль свободного художника под нападающими. Впереди пару Сердару Азмуну составил Александр Ерохин.
Дуглас Сантос был одной из самых заметных фигур в первом тайме. Он сам мог открыть счёт (Маммана снял мяч с ноги), а на 17-й минуте «Зенит» забил благодаря бразильцу. Дуглас Сантос на рывке спас улетавший за пределы поля мяч, Азмун в два касания обработал и пробил, а Вячеслав Караваев преуспел на добивании.
— Ерохин довольно успешно заменял капитана Дзюбу в качестве высокого форварда. Только за стартовые 10 минут он нанёс два опасных удара головой, выходя победителем в верховых единоборствах. Александр и забил второй гол «Зенита». Петербуржцы провели красивую комбинацию: Караваев сделал проникающий пас на Кузяева, Дуглас Сантос выиграл верх у своего соотечественника Жоаозиньо, а Ерохин здорово пробил в касание с левой.
— Сочинцы нанесли в первом тайме всего два удара (в створ — один) против семи у «Зенита» (в створ — четыре). Обе попытки атаковать ворота сделал Кристиан Нобоа. Голкипер Михаил Кержаков, выведший команду на матч с капитанской повязкой, почти не имел работы. Например, Антон Заболотный совершил лишь четыре касания мяча за 45 минут. Форвард «Сочи» был заметнее при обороне, где действовал по Барриосу.
— Во втором тайме после замены Данила Кругового (похоже, у Семака есть вопросы к игре молодого защитника) на Андрея Мостового «Зенит» перешёл на обычные для себя 4−4−2. Мостовой с Друисси действовали на флангах атаки. Однако смена тактики не пошла на пользу
— Кирилл Заика. Свежий Заика ловко расправился с Дугласом Сантосом, убрав мяч под себя и уложив бразильца на землю, после чего пробил под перекладину. Эффект неожиданности в голевой атаке гостей — подключение защитника Ивана Миладиновича.
— Реакция Семака на пропущенный гол — три подряд замены и смена игроков атаки. На поле появились Дзюба с Оздоевым, дебютировал за «Зенит» Вендел. Но с точки зрения психологии игра уже поменялась не в пользу чемпиона. Сочинцы после перерыва были намного агрессивнее (фолов стало в два раза больше), тогда как петербуржцы больше не имели преимущества в центре. К сожалению для тренера гостей Владимира Федотова, который
— «Сочи» во втором тайме переиграл «Зенит»: статистика ударов — 3:8 (в створ — 2:2). В концовке лучший момент южан создал дальним ударом Артур Юсупов. Тем не менее забили