Зе Луиш мощно начал в «Локо»: уничтожил Беленова и выдал ассист на Крыховяка

Источник: Sport24

Несмотря на сомнительный тест Гильерме и сообщения о том, что у Рыбуся был выявлен коронавирус, оба игрока вышли на матч против «Уфы» в стартовом составе. Зе Луиш остался на лавке, а Магкеева изолировали от команды: у него поднялась температура и появился кашель. Из-за этого Николичу пришлось ставить в центр обороны необстрелянного Виталия Лысцова (Райкович не попал в заявку, поскольку лечится от ангины).

Было не до конца понятно, чего ждать от «Уфы» после ухода Евсеева. Рахимов, команды которого не побеждали в Черкизово уже десять лет, возглавил клуб в конце прошлой недели. Глобально внутри «Уфы» ничего не поменялось: башкирская команда глубоко оборонялась и создавала минимум моментов. За всю игру — 1 удар. В створ — ноль.

«Локо» безрезультатно кружил вокруг чужой штрафной больше часа. В первом тайме команда Николича выглядела совсем слабо — у москвичей просто не было моментов.

Все изменилось лишь после того, как Николич выпустил Зе Луиша. Экс-страйкер «Порту» и «Спартака» за две минуты перевернул игру. Стало возможным это благодаря ошибке лучшего игрока «Уфы» в прошлом чемпионате Александра Беленова.

Для «Локомотива» это четвертая победа подряд в чемпионате. До лидирующего «Зенита» — всего три очка. Дела в турнирной таблице обстоят не так плохо, но за команду тревожно: впереди Лига чемпионов, «Бавария» и «Атлетико», а обескровленную «Уфу» получилось дожать лишь благодаря ошибке вратаря.