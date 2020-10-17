Зе Луиш мощно начал в «Локо»: уничтожил Беленова и выдал ассист на Крыховяка
У вратаря «Уфы» привоз тура.
У вратаря «Уфы» привоз тура.
Несмотря на сомнительный тест Гильерме и сообщения о том, что у Рыбуся был выявлен коронавирус, оба игрока вышли на матч против «Уфы» в стартовом составе. Зе Луиш остался на лавке, а Магкеева изолировали от команды: у него поднялась температура и появился кашель.
Было не до конца понятно, чего ждать от «Уфы» после ухода Евсеева. Рахимов, команды которого не побеждали в Черкизово уже десять лет, возглавил клуб в конце прошлой недели. Глобально внутри «Уфы» ничего не поменялось: башкирская команда глубоко оборонялась и создавала минимум моментов. За всю игру — 1 удар. В створ — ноль.
«Локо» безрезультатно кружил вокруг чужой штрафной больше часа. В первом тайме команда Николича выглядела совсем слабо — у москвичей просто не было моментов.
Все изменилось лишь после того, как Николич выпустил Зе Луиша.
Для «Локомотива» это четвертая победа подряд в чемпионате. До лидирующего «Зенита» — всего три очка. Дела в турнирной таблице обстоят не так плохо, но за команду тревожно: впереди Лига чемпионов, «Бавария» и «Атлетико», а обескровленную «Уфу» получилось дожать лишь благодаря ошибке вратаря.
Гостевой матч «Локо» с «Зальцбургом» — уже в следующую среду.