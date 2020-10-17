Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Арминия
Бавария
02
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити
Арсенал
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал
Кадис
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Текстильщик
Факел
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Химки
Спартак
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Интер
Милан
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сампдория
Лацио
20
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия М
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
21:45
Кротоне
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:00
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Барселона
Футбол. Зарубежный
18:00
Реймс
Лорьян
13
Футбол. Первый дивизион
17:00
Динамо Бр
Акрон
20
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Нефтехимик
40
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Шинник
44
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Саутгемптон
33
Футбол. Зарубежный
17:00
Сельта
Атлетико
02
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Рубин
31
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Уфа
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
РБ Лейпциг
02
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Штутгарт
02
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Байер
01
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Вердер
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Боруссия Д
01
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи
Аталанта
41
Футбол. Первый дивизион
15:00
Крылья Советов
Волгарь
30
Футбол. Зарубежный
14:30
Эвертон
Ливерпуль
22
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Краснодар-2
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Оренбург
03
Футбол. Премьер-лига
14:00
Зенит
Сочи
31
Футбол. Зарубежный
14:00
Гранада
Севилья
10
Футбол. Первый дивизион
13:00
Велес
Чертаново
30
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Чайка
32
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
Балтика
01
Все события
Фоторепортажи
10Сборная России разошлась миром с Венгрией
15Самые горячие кадры в истории миланского дерби
19:21 (мск), источник: Sport24

Зе Луиш мощно начал в «Локо»: уничтожил Беленова и выдал ассист на Крыховяка

У вратаря «Уфы» привоз тура.

Наверх
Источник: Sport24

Несмотря на сомнительный тест Гильерме и сообщения о том, что у Рыбуся был выявлен коронавирус, оба игрока вышли на матч против «Уфы» в стартовом составе. Зе Луиш остался на лавке, а Магкеева изолировали от команды: у него поднялась температура и появился кашель. Из-за этого Николичу пришлось ставить в центр обороны необстрелянного Виталия Лысцова (Райкович не попал в заявку, поскольку лечится от ангины).

Во время загрузки произошла ошибка.

Было не до конца понятно, чего ждать от «Уфы» после ухода Евсеева. Рахимов, команды которого не побеждали в Черкизово уже десять лет, возглавил клуб в конце прошлой недели. Глобально внутри «Уфы» ничего не поменялось: башкирская команда глубоко оборонялась и создавала минимум моментов. За всю игру — 1 удар. В створ — ноль.

«Локо» безрезультатно кружил вокруг чужой штрафной больше часа. В первом тайме команда Николича выглядела совсем слабо — у москвичей просто не было моментов.

Все изменилось лишь после того, как Николич выпустил Зе Луиша. Экс-страйкер «Порту» и «Спартака» за две минуты перевернул игру. Стало возможным это благодаря ошибке лучшего игрока «Уфы» в прошлом чемпионате Александра Беленова.

Для «Локомотива» это четвертая победа подряд в чемпионате. До лидирующего «Зенита» — всего три очка. Дела в турнирной таблице обстоят не так плохо, но за команду тревожно: впереди Лига чемпионов, «Бавария» и «Атлетико», а обескровленную «Уфу» получилось дожать лишь благодаря ошибке вратаря.

Гостевой матч «Локо» с «Зальцбургом» — уже в следующую среду.

Локомотив
1:0
Первый тайм: 0:0
Уфа
 «Когда муж показывает мои старые фото друзьям, они не верят, что это я». Жена футболиста сборной России
Абрамович сделал удивительную ставку на финал Лиги чемпионов. И она сыграла!
«Зенит» едва не упустил победу над «Сочи»
«Иди отсюда!». Шаповалов устроил скандал и проиграл Рублеву
«Краснодар»: «Рубин» — обыгран, к Лиге чемпионов — готовы
«Аталанта» разгромно проиграла, Миранчук остался в запасе
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
«Химки» Глушакова принимают «Спартак» Кокорина (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь