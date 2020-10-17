«Краснодар»: «Рубин» — обыгран, к Лиге чемпионов — готовы

Источник: Спорт-Экспресс

В российском чемпионате мало команд, которые стремятся играть в атаку. Поэтому его негласное прозвище — «лига автобусов» — только подчеркивает эту неприятную тенденцию.

Тем интереснее следить за коллективами, из этого тренда выпадающими. Вам же понравились матчи «Спартака» с ЦСКА и «Зенитом»? Там хотя бы в футбол пытались играть!

«Краснодар» и «Рубин» — команды из атакующей серии. Вот базовые показатели обеих команд до очного матча 11-го тура РПЛ:

Да, разница между коллективами есть. Во-первых, в прессинге. «Быки» оказывают интенсивное давление, обычно начинающееся у ворот соперника. Отсюда — 6,64 PPDA в РПЛ (второе место после «Спартака»). «Рубин» же часто располагается по схеме 4−4−2 без мяча, вступая в отбор только на своей половине поля. Отсюда — 10,24 PPDA.

Во-вторых, «Краснодар» — это короткие передачи при выходе из обороны в атаку. Недаром команда Мурада Мусаева занимает первое место в премьер-лиге по среднему количеству таких пасов за игру — 520. У «Рубина» — 370 и скорее лонгболлы в начальной стадии атаки. Тем более, голкипер Дюпин в этом хорош.

В-третьих, «Краснодар» обычно старается проходить через центр (32% атак через эту зону). У «Рубина» же — явный перекос на левый фланг, где играет Кварацхелия (39% атак).

Впрочем, матч 11-го тура РПЛ между этими коллективами был предопределен двумя условиями:

1. Микроповреждением Хвичи (получил в сборной Грузии), о котором перед игрой рассказал Леонид Слуцкий. Поэтому место на левом фланге занял Солтмурад Бакаев.

2. Ротацией у «Краснодара», связанной с участием в Лиге чемпионов. Уже 20 октября «быкам» играть с «Ренном». Отсюда — сразу три дебютанта в составе: Чернов, Марков и Ионов.

Влияние этих условий на игру было особенно заметно в первом тайме. «Рубин» преимущественно атаковал правым флангом, где располагался дриблер Макаров. «Краснодар» испытывал проблемы с завершением из-за гибридных позиций в линии нападения.

Так, Смольников вновь занял место в полузащите — видимо, сказался положительный опыт в домашней игре с ПАОКом, когда Игорь своей передачей вынудил соперника срезать мяч в свои ворота. В этом амплуа ему не приходится возвращаться в оборону, ведь ниже играет Петров. Значит, можно сосредоточиться на продвижении мяча.

Кроме того, в завершающей стадии атаки «быки» часто использовали кроссы от Чернова. Вероятно, это было сделано под высокорослого форварда Маркова. Однако подобная тактика — не самое лучшее средство против габаритной обороны «Рубина».

Победу «Краснодару» принесло проверенное опытом средство — прессинг. «Быки» располагались очень высоко — центральных защитников Кайю и Сорокина нередко можно было заметить в средней трети поля. Особая роль во время давления (да и при продвижении мяча) принадлежит Кабелла. Он и начинает прессинг, и отдает передачи под удар, и реализует пенальти:

Гол команды Мусаева во втором тайме — еще более явное следствие давление. Посмотрите, как сразу трое футболистов «Краснодара» спровоцировали Бегича на ошибку:

Что касается типичной проблемы «быков», связанной с игрой центральных защитников, то Сорокин сыграл достойно. Кайю — чуть хуже. И дело даже не в оборонительных действиях (были и удачные — например, опека Бакаева), а в первой передаче. Она — часто неточная, будто бы в никуда. За эту зону перед Лигой чемпионов по-прежнему тревожно.

«Рубин» же подвела типичная проблема — реализация. До матча с «Краснодаром» казанцы были худшей командой РПЛ по этому показателю: забили 15, наиграв на 19,68 xG (недобор — 4,68 гола). Печальная тенденция продолжилась. Пусть на гол Берга в концовке встречи «Рубин» и ответил мячом, забитым Старфельтом.

А еще — концентрация. Мы увидели хороший первый тайм с четко очерченной концепцией в позиционной атаке / компактной обороной. А потом — хаотичные отрезки и неустойчивость под прессингом.

Слуцкому — простительно: его команда только строится, уже показывая привлекательный футбол.