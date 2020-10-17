«Спартак» вымучил победу над «Химками». Дебют Мозеса — полный провал
Московский клуб едва не упустил победу в концовке.
Московский клуб едва не упустил победу в концовке.
«Спартак» провел очень странный матч против «Химок». Команда Тедеско отвратительно смотрелась в первом тайме, но после пропущенного гола завелась и перевернула игру, а затем едва не упустила победу.
Стартовый состав «Спартака» оказался очень неожиданным. В обороне с первой минуты появились Гапонов, Маслов и Кутепов, а в нападении — Кокорин. При этом Жиго и Бакаев пролетели даже мимо заявки — у Зелимхана обнаружили ротавирус, а Самуэль залечивал мышечную травму. Зато в список заявленных на игру футболистов попал новичок Виктор Мозес.
Среди недавних новичков «Химок» только один попал в старт — Логашов занял место в центре оброны. Могилевец и Долгов остались на скамейке, однако и без них стартовый состав подмосковного клуба был в полном порядке: главные звезды Глушаков и Мирзов появились на поле с первой минуты. Денис в роли капитана вывел подмосковную команду на газон.
За просмотром игры «Спартака» в первом тайме легко можно было уснуть. Команда Тедеско вяло катала мяч на чужой половине поля, лишь намекая на опасные моменты редкими удачными забросами и навесами. Преимущество во владении мячом совсем не приносило гостям пользы.
Не заскучать на подмосковном стадионе болельщикам помогали лишь футболисты «Химок», убегавшие в опаснейшие контратаки, защитники «Спартака», которые ничего не могли противопоставить этим контрвыпадам и, конечно же, Максименко. Александр в течение пяти минут потащил четыре удара из пределов штрафной площади — от Дядюна, Кухарчука, Глушакова и Мирзова. При этом один их ударов Резиуана голкипер бы вряд ли отразил — полузащитник подоспел на добивание, но промазал из убойной позиции.
Закономерным итогом первого тайма стали отвратительные для «Спартака» статистические показатели: лишь три удара (один — в створ) против четырнадцати (6 — в створ) у «Химок».
Впрочем, даже при такой игре гости могли надеяться на гол до перерыва. В конце тайма в собственной штрафной Логашов прихватил Понсе за футболку, после чего аргентинец упал. Тем не менее главный судья встречи Кирилл Левников не только не назначил пенальти, но даже и не воспользовался помощью VAR.
Окончательно испортил настроение гостевым болельщикам Резиуан Мирзов в начале второго тайма. Получив мяч в районе линии чужой штрафной, он ушел вправо и пробил Максименко в противоход.
Пропущенный гол так встряхнул «Спартак», что гости всего лишь за пять минут перевернули игру. Сначала атака московского клуба вновь свела Понсе и Логашова в штрафной «Химок»: пытаясь выбить мяч, защитник угодил ногой в голову форварду. На этот раз Арсения судья не простил, указав на точку после просмотра VAR. Пенальти без проблем реализовал Александр Кокорин. Этот мяч стал для него дебютным в «Спартаке».
Вскоре отличился сам Понсе. После подачи с углового аргентинец опередил защитника и послал мяч головой в дальний угол.
Во втором тайме дебютировал Виктор Мозес. Нигериец вышел на поле вместо Умярова и занял место на родном правом фланге. К сожалению, игра у новичка сразу не задалась. Он активно подключался к атакам, но слишком часто ошибался при передачах и совершал много потерь, одна из которых едва не закончилась привозом. Кроме того, Виктор запорол выход один на один. В защите Мозес справлялся еще хуже. В концовке встречи его правый фланг стал проходным двором для «Химок».
Зато, в отличие от Мозеса, успешно использовал свой момент Джордан Ларссон. После удара Понсе швед подоспел на добивание и вколотил мяч в пустые ворота.
Тем не менее в концовке «Спартак»
Вскоре Идову получил шанс сравнять счет, но Максименко совершил очередной крутой сейв и вырвал победу для своей команды. «Спартак» вымучил три очка и продолжил преследование «Зенита».