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21:34 (мск), источник: Sport24

«Спартак» вымучил победу над «Химками». Дебют Мозеса — полный провал

Московский клуб едва не упустил победу в концовке.

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Источник: Sport24

«Спартак» провел очень странный матч против «Химок». Команда Тедеско отвратительно смотрелась в первом тайме, но после пропущенного гола завелась и перевернула игру, а затем едва не упустила победу.

Стартовый состав «Спартака» оказался очень неожиданным. В обороне с первой минуты появились Гапонов, Маслов и Кутепов, а в нападении — Кокорин. При этом Жиго и Бакаев пролетели даже мимо заявки — у Зелимхана обнаружили ротавирус, а Самуэль залечивал мышечную травму. Зато в список заявленных на игру футболистов попал новичок Виктор Мозес.

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Среди недавних новичков «Химок» только один попал в старт — Логашов занял место в центре оброны. Могилевец и Долгов остались на скамейке, однако и без них стартовый состав подмосковного клуба был в полном порядке: главные звезды Глушаков и Мирзов появились на поле с первой минуты. Денис в роли капитана вывел подмосковную команду на газон.

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За просмотром игры «Спартака» в первом тайме легко можно было уснуть. Команда Тедеско вяло катала мяч на чужой половине поля, лишь намекая на опасные моменты редкими удачными забросами и навесами. Преимущество во владении мячом совсем не приносило гостям пользы.

Не заскучать на подмосковном стадионе болельщикам помогали лишь футболисты «Химок», убегавшие в опаснейшие контратаки, защитники «Спартака», которые ничего не могли противопоставить этим контрвыпадам и, конечно же, Максименко. Александр в течение пяти минут потащил четыре удара из пределов штрафной площади — от Дядюна, Кухарчука, Глушакова и Мирзова. При этом один их ударов Резиуана голкипер бы вряд ли отразил — полузащитник подоспел на добивание, но промазал из убойной позиции.

Закономерным итогом первого тайма стали отвратительные для «Спартака» статистические показатели: лишь три удара (один — в створ) против четырнадцати (6 — в створ) у «Химок».

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Впрочем, даже при такой игре гости могли надеяться на гол до перерыва. В конце тайма в собственной штрафной Логашов прихватил Понсе за футболку, после чего аргентинец упал. Тем не менее главный судья встречи Кирилл Левников не только не назначил пенальти, но даже и не воспользовался помощью VAR.

Окончательно испортил настроение гостевым болельщикам Резиуан Мирзов в начале второго тайма. Получив мяч в районе линии чужой штрафной, он ушел вправо и пробил Максименко в противоход.

Пропущенный гол так встряхнул «Спартак», что гости всего лишь за пять минут перевернули игру. Сначала атака московского клуба вновь свела Понсе и Логашова в штрафной «Химок»: пытаясь выбить мяч, защитник угодил ногой в голову форварду. На этот раз Арсения судья не простил, указав на точку после просмотра VAR. Пенальти без проблем реализовал Александр Кокорин. Этот мяч стал для него дебютным в «Спартаке».

Вскоре отличился сам Понсе. После подачи с углового аргентинец опередил защитника и послал мяч головой в дальний угол.

Во втором тайме дебютировал Виктор Мозес. Нигериец вышел на поле вместо Умярова и занял место на родном правом фланге. К сожалению, игра у новичка сразу не задалась. Он активно подключался к атакам, но слишком часто ошибался при передачах и совершал много потерь, одна из которых едва не закончилась привозом. Кроме того, Виктор запорол выход один на один. В защите Мозес справлялся еще хуже. В концовке встречи его правый фланг стал проходным двором для «Химок».

Зато, в отличие от Мозеса, успешно использовал свой момент Джордан Ларссон. После удара Понсе швед подоспел на добивание и вколотил мяч в пустые ворота.

Тем не менее в концовке «Спартак» все-таки умудрился напридумывать себе сложностей. Защитники гостей оставили без присмотра Идову в собственной штрафной, а тот с легкостью поразил ворота. Голевая атака подмосковного клуба, правда, началась после неправильно назначенного аута в пользу хозяев. Однако ответственности за пропущенный мяч с обороны красно-белых этот факт вовсе не снимает.

Вскоре Идову получил шанс сравнять счет, но Максименко совершил очередной крутой сейв и вырвал победу для своей команды. «Спартак» вымучил три очка и продолжил преследование «Зенита».

Химки
2:3
Первый тайм: 0:0
Спартак
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