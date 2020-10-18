«Если бы Мозес забил, все скулили бы от счастья». Что пишут о дебюте игрока за «Спартак»
Неоднозначное мнение о первой игре новичка
Неоднозначное мнение о первой игре новичка
Субботняя программа 11-го тура РПЛ закрылась в подмосковных Химках, где одноимённая команда принимала «Спартак». Некоторые продолжают шутить на тему
Матч выдался зрелищным для болельщиков. В первом тайме «Химки» доминировали, но в воротах гостей феерил Максименко. Хозяева всё же забили первыми, но затем проснулись футболисты «Спартака». По итогу
Что говорили об игре в социальных сетях? Как оценили Дебют Мозеса? Отвечаем.
Максименко — герой первого тайма.
Недоумение от первых 45 минут.
Не понравилась игра Кокорина. У Александра, кстати, дебютный гол за «Спартак».
Оценили поступок Мирзова. Резиуан не праздновал забитый мяч.
Оправданий быть не может.
Или может?
Просят не ругать команду.
Игра новичка не впечатлила.
Может, мы
Не обошлось без юмора.
Красивая история могла быть?
Теория, которая имеет право на жизнь.
Требовать с Мозеса ещё рано.
Признавайтесь, скулили бы от счастья?
Болельщики, окрылённые победой, путают Газзаева и Газизова. Главное — Мозес в команде.
Салават Муртазин