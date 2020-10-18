«Ротор» — «Тамбов»: составы команд на матч 11-го тура РПЛ

Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало — в 14:00 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Мосякин (Москва) и Николай Богач (Люберцы). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).