«Ротор» — «Тамбов»: составы команд на матч 11-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Ротора» и «Тамбова» на матч 11-го тура Российской
Стали известны стартовые составы «Ротора» и «Тамбова» на матч 11-го тура Российской
Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало — в 14:00 мск.
«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Степанов, Гогуа, Манучарян, Алейник, Давиташвили, Макаров, Жигулёв, Муллин, Фламарион.
Запасные: Довбня, Кверквелия, Кожемякин, Матрикарди, Песегов, Кипиани, Серченков, Медведь, Микелтадзе, Понсе, Саплинов.
«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Таказов, Шляков, Ароян, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили, Карасёв, Костюков, Онугха.
Запасные: Чагров, Шахов, Володько, Килин, Кабахидзе, Тилль, Карпетян, Жалолиддинов.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из