Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вильярреал
Валенсия
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
ЦСКА
Динамо
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кельн
Айнтрахт Ф
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Анже
Метц
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Монако
Монпелье
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Нант
Брест
20
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кристал Пэлас
Брайтон & Хоув
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Специя
Фиорентина
12
Футбол. Зарубежный
перерыв
Торино
Кальяри
12
Футбол. Зарубежный
18:00
Сент-Этьен
Ницца
Футбол. Зарубежный
18:30
Тоттенхэм Хотспур
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Ахмат
Футбол. Зарубежный
19:00
Шальке-04
Унион Б
Футбол. Зарубежный
19:00
Удинезе
Парма
Футбол. Зарубежный
19:30
Алавес
Эльче
Футбол. Зарубежный
19:30
Уэска
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
14:00
Страсбур
Лион
23
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Урал
10
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ротор
Тамбов
02
Футбол. Зарубежный
14:00
Шеффилд Юнайтед
Фулхэм
11
Футбол. Зарубежный
13:30
Болонья
Сассуоло
34
Футбол. Зарубежный
13:00
Эйбар
Осасуна
00
Футбол. Зарубежный
21:15
Лестер
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Беневенто
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Реал Сосьедад
Все события
Фоторепортажи
11«Спартак» и «Зенит» ушли от поражения
15Самые горячие кадры в истории миланского дерби
16:26 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА — «Динамо»: составы команд на матч 11-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Динамо» на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Динамо» на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Карпов, Марадишвили, Зайнутдинов, Обляков, Кучаев, Эджуке, Влашич, Чалов.

Запасные: Тороп, Дзагоев, Котин, Гайч, Бистрович, Тикнизян, Шкурин.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Слепов, Ордец, Фомин, Грулёв, Лесовой, Шиманьски, Моро, Н’Жье.

Запасные: Лещук, Рауш, Нойштедтер, Каборе, Терехов, Школик, Комличенко.

ЦСКА набрал 19 очков в 10 турах чемпионата России и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Динамо» (17) — на седьмом месте.

 Самые фигуристые фитоняшки "Инстаграма"!
10 фактов, которые помогут сделать секс лучше!
Ломаченко лишился всех чемпионских поясов разом
Готовы ли к Лиге чемпионов «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив»?
«Реал» и «Барселона» синхронно проиграли перед класико
Бой россиян в UFC завершился скандальной победой Гришина
«У Мозеса шок от России». Что пишут о дебюте игрока за «Спартак»
«Урал» потерпел третье поражение подряд, уступив «Арсеналу»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь