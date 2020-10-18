ЦСКА — «Динамо»: составы команд на матч 11-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Динамо» на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск.



ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Карпов, Марадишвили, Зайнутдинов, Обляков, Кучаев, Эджуке, Влашич, Чалов.



Запасные: Тороп, Дзагоев, Котин, Гайч, Бистрович, Тикнизян, Шкурин.



«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Слепов, Ордец, Фомин, Грулёв, Лесовой, Шиманьски, Моро, Н’Жье.



Запасные: Лещук, Рауш, Нойштедтер, Каборе, Терехов, Школик, Комличенко.