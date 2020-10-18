«Урал» потерпел третье поражение подряд в РПЛ, уступив «Арсеналу»
ТУЛА, 18 октября. /ТАСС/. Тульский «Арсенал» обыграл «Урал» из Екатеринбурга со счетом 1:0 в домашнем матче 11-го тура Тинькофф — Российской
ТУЛА, 18 октября. /ТАСС/. Тульский «Арсенал» обыграл «Урал» из Екатеринбурга со счетом 1:0 в домашнем матче 11-го тура Тинькофф — Российской
Гол забил Александр Ломовицкий (36-я минута). Права на Ломовицкого принадлежат московскому «Спартаку», сезон-2020/21 футболист начал в аренде в «Химках». В начале октября подмосковный клуб досрочно расторг соглашение, полузащитник перешел в «Арсенал» на правах аренды до конца сезона.
Команды провели 14-ю очную встречу во всех турнирах, туляки одержали третью победу, екатеринбуржцы оказывались сильнее четыре раза, еще семь игр завершились вничью.
«Арсенал» с 12 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» располагается на 13-м месте, в активе команды десять очков. Екатеринбургский клуб потерпел третье поражение подряд.
В следующем туре туляки сыграют в гостях против ЦСКА 26 октября, а «Урал» примет «Тамбов» 25 октября. 21 октября «Арсенал» проведет выездной матч третьего тура Бетсити — Кубка России против ивановского «Текстильщика», «Урал» в тот же день в гостях сыграет с московским «Велесом».