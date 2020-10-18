Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вильярреал
Валенсия
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
ЦСКА
Динамо
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кельн
Айнтрахт Ф
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Анже
Метц
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Монако
Монпелье
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Нант
Брест
20
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кристал Пэлас
Брайтон & Хоув
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Специя
Фиорентина
12
Футбол. Зарубежный
перерыв
Торино
Кальяри
12
Футбол. Зарубежный
18:00
Сент-Этьен
Ницца
Футбол. Зарубежный
18:30
Тоттенхэм Хотспур
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Ахмат
Футбол. Зарубежный
19:00
Шальке-04
Унион Б
Футбол. Зарубежный
19:00
Удинезе
Парма
Футбол. Зарубежный
19:30
Алавес
Эльче
Футбол. Зарубежный
19:30
Уэска
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
14:00
Страсбур
Лион
23
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Урал
10
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ротор
Тамбов
02
Футбол. Зарубежный
14:00
Шеффилд Юнайтед
Фулхэм
11
Футбол. Зарубежный
13:30
Болонья
Сассуоло
34
Футбол. Зарубежный
13:00
Эйбар
Осасуна
00
Футбол. Зарубежный
21:15
Лестер
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Беневенто
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Реал Сосьедад
Все события
Фоторепортажи
11«Спартак» и «Зенит» ушли от поражения
15Самые горячие кадры в истории миланского дерби
16:11 (мск), источник: ТАСС

«Урал» потерпел третье поражение подряд в РПЛ, уступив «Арсеналу»

ТУЛА, 18 октября. /ТАСС/. Тульский «Арсенал» обыграл «Урал» из Екатеринбурга со счетом 1:0 в домашнем матче 11-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Арсенал».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Гол забил Александр Ломовицкий (36-я минута). Права на Ломовицкого принадлежат московскому «Спартаку», сезон-2020/21 футболист начал в аренде в «Химках». В начале октября подмосковный клуб досрочно расторг соглашение, полузащитник перешел в «Арсенал» на правах аренды до конца сезона.

Команды провели 14-ю очную встречу во всех турнирах, туляки одержали третью победу, екатеринбуржцы оказывались сильнее четыре раза, еще семь игр завершились вничью.

«Арсенал» с 12 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» располагается на 13-м месте, в активе команды десять очков. Екатеринбургский клуб потерпел третье поражение подряд.

В следующем туре туляки сыграют в гостях против ЦСКА 26 октября, а «Урал» примет «Тамбов» 25 октября. 21 октября «Арсенал» проведет выездной матч третьего тура Бетсити — Кубка России против ивановского «Текстильщика», «Урал» в тот же день в гостях сыграет с московским «Велесом».

Арсенал Т
1:0
Первый тайм: 1:0
Урал
 Ход привел к печальным последствиям: достойной смены золотому поколению в России не оказалось
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
Ломаченко лишился всех чемпионских поясов разом
Готовы ли к Лиге чемпионов «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив»?
«Реал» и «Барселона» синхронно проиграли перед класико
Бой россиян в UFC завершился скандальной победой Гришина
«У Мозеса шок от России». Что пишут о дебюте игрока за «Спартак»
ЦСКА принимает «Динамо» в чемпионате России (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь