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16:12 (мск), источник: ТАСС

«Тамбов» в гостях обыграл «Ротор» в матче чемпионата России

ВОЛГОГРАД, 18 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Тамбов» победил волгоградский «Ротор» со счетом 2:0 в гостевом матче 11-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Голы забили Александр Карапетян (57-я минута) и Герман Онугха (82). На 28-й минуте полузащитник «Ротора» Зурико Давиташвили не реализовал пенальти. Лучшим игроком матча был признан голкипер гостей Сергей Рыжиков.

Прошедшая встреча стала шестой в истории противостояния команд: на счету «Тамбова» пять побед, «Ротора» — одна.

После 11 туров «Тамбов» идет 12-м в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. «Ротор» располагается на последней, 16-й строчке с тремя очками в активе.

В следующем туре «Тамбов» 25 октября сыграет в гостях с екатеринбургским «Уралом», «Ротор» днем ранее на выезде встретится с московским «Локомотивом».

Ротор
0:2
Первый тайм: 0:0
Тамбов
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