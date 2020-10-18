«Тамбов» в гостях обыграл «Ротор» в матче чемпионата России

Источник: РИА "Новости"

Голы забили Александр Карапетян (57-я минута) и Герман Онугха (82). На 28-й минуте полузащитник «Ротора» Зурико Давиташвили не реализовал пенальти. Лучшим игроком матча был признан голкипер гостей Сергей Рыжиков.

Прошедшая встреча стала шестой в истории противостояния команд: на счету «Тамбова» пять побед, «Ротора» — одна.

После 11 туров «Тамбов» идет 12-м в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. «Ротор» располагается на последней, 16-й строчке с тремя очками в активе.