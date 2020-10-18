ЦСКА впервые с 2016 года обыграл «Динамо» в матче РПЛ

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Голами в составе армейцев отметились Константин Кучаев (51-я минута), Чидера Эджуке (54) и Игорь Дивеев (67), у бело-голубых дебютный гол за команду забил Николо Моро (57). На 75-й минуте игры с поля за второе предупреждение был удален защитник «Динамо» Роман Евгеньев. На 20-й минуте защитник ЦСКА Вадим Карпов в борьбе за мяч с нападающим «Динамо» Вячеславом Грулевым получил удар локтем в лицо, в результате чего у футболиста ЦСКА открылось кровотечение. Карпов вынужден был покинуть поле, вместо него в игру вступил Алан Дзагоев.

Обязанности главного тренера «Динамо» в матче исполнял Александр Кульчий. 14 октября бело-голубые объявили о назначении на пост главного тренера команды немецкого специалиста Сандро Шварца, однако 41-летний тренер пока не может прилететь в Россию и приступить к работе из-за проблем с документами.

На матче присутствовал бывший хоккеист московского «Динамо», обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» Александр Овечкин. В предыдущий раз армейцы побеждали «Динамо» в матче РПЛ 24 апреля 2016 года (1:0).