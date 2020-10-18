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18:52 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА впервые с 2016 года обыграл «Динамо» в матче РПЛ

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА победил столичное «Динамо» со счетом 3:1 в домашнем матче 11-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Голами в составе армейцев отметились Константин Кучаев (51-я минута), Чидера Эджуке (54) и Игорь Дивеев (67), у бело-голубых дебютный гол за команду забил Николо Моро (57). На 75-й минуте игры с поля за второе предупреждение был удален защитник «Динамо» Роман Евгеньев. На 20-й минуте защитник ЦСКА Вадим Карпов в борьбе за мяч с нападающим «Динамо» Вячеславом Грулевым получил удар локтем в лицо, в результате чего у футболиста ЦСКА открылось кровотечение. Карпов вынужден был покинуть поле, вместо него в игру вступил Алан Дзагоев.

Обязанности главного тренера «Динамо» в матче исполнял Александр Кульчий. 14 октября бело-голубые объявили о назначении на пост главного тренера команды немецкого специалиста Сандро Шварца, однако 41-летний тренер пока не может прилететь в Россию и приступить к работе из-за проблем с документами.

На матче присутствовал бывший хоккеист московского «Динамо», обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» Александр Овечкин. В предыдущий раз армейцы побеждали «Динамо» в матче РПЛ 24 апреля 2016 года (1:0).

ЦСКА после 11 туров располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. Бело-голубые идут на седьмом месте, имея в активе 17 очков. В следующем туре ЦСКА 26 октября примет тульский «Арсенал», «Динамо» 24 октября сыграет дома с «Сочи».

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ЦСКА
3:1
Первый тайм: 0:0
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