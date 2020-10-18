ЦСКА впервые с 2016 года обыграл «Динамо» в матче РПЛ
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА победил столичное «Динамо» со счетом 3:1 в домашнем матче 11-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА победил столичное «Динамо» со счетом 3:1 в домашнем матче 11-го тура Тинькофф — Российской
Голами в составе армейцев отметились Константин Кучаев (51-я минута), Чидера Эджуке (54) и Игорь Дивеев (67), у
Обязанности главного тренера «Динамо» в матче исполнял Александр Кульчий. 14 октября
На матче присутствовал бывший хоккеист московского «Динамо», обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» Александр Овечкин. В предыдущий раз армейцы побеждали «Динамо» в матче РПЛ 24 апреля 2016 года (1:0).
ЦСКА после 11 туров располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка.