Зайнутдинов помог ЦСКА обыграть «Динамо» в московском дерби
Московский ЦСКА, в составе которого выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, одержал победу над «Динамо» в рамках 11-го тура российской
Московский ЦСКА, в составе которого выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, одержал победу над «Динамо» в рамках 11-го тура российской
Московское дерби, прошедшее на «ВЭБ Арене», завершилось со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе ЦСКА голы забили Константин Кучаев (51-я), Чидера Эджуке (54-я) и Игорь Дивеев (67-я). У «Динамо» отличился Никола Моро (57-я).
При этом гости с 75-й минуты играли в меньшинстве после удаления Романа Евгеньева, получившего вторую желтую карточку.
Зайнутдинов же вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Для казахстанца это была седьмая игра за «армейцев».
ЦСКА, одержавший вторую победу подряд, с 22 очками поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая на два балла от лидирующих «Зенита» и «Спартака». У «Динамо» осталось 17 очков.