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18:46 (мск), источник: Vesti.kz

Зайнутдинов помог ЦСКА обыграть «Динамо» в московском дерби

Московский ЦСКА, в составе которого выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, одержал победу над «Динамо» в рамках 11-го тура российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Московское дерби, прошедшее на «ВЭБ Арене», завершилось со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе ЦСКА голы забили Константин Кучаев (51-я), Чидера Эджуке (54-я) и Игорь Дивеев (67-я). У «Динамо» отличился Никола Моро (57-я).

При этом гости с 75-й минуты играли в меньшинстве после удаления Романа Евгеньева, получившего вторую желтую карточку.

Зайнутдинов же вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Для казахстанца это была седьмая игра за «армейцев».

ЦСКА, одержавший вторую победу подряд, с 22 очками поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая на два балла от лидирующих «Зенита» и «Спартака». У «Динамо» осталось 17 очков.

ЦСКА
3:1
Первый тайм: 0:0
Динамо
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