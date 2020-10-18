Зайнутдинов помог ЦСКА обыграть «Динамо» в московском дерби

Московское дерби, прошедшее на «ВЭБ Арене», завершилось со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе ЦСКА голы забили Константин Кучаев (51-я), Чидера Эджуке (54-я) и Игорь Дивеев (67-я). У «Динамо» отличился Никола Моро (57-я).

При этом гости с 75-й минуты играли в меньшинстве после удаления Романа Евгеньева, получившего вторую желтую карточку.

Зайнутдинов же вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Для казахстанца это была седьмая игра за «армейцев».