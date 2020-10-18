Тренер «Ротора»: Понимаю, что у болельщиков заканчивается терпение
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Главный тренер волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич после поражения от «Тамбова» в матче 11-го тура Российской
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Главный тренер волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич после поражения от «Тамбова» в матче 11-го тура Российской
«Ротор» в воскресенье на своем поле проиграл «Тамбову» со счетом 0:2. Безвыигрышная серия волгоградцев достигла 11 матчей, включая два технических поражения. С тремя очками команда занимает последнее место в турнирной таблице.
«И у них (болельщиков) эмоции негативные, и у меня. Я могу предъявлять претензии только к себе, к игрокам — не могу. Сейчас идти (к болельщикам) и выслушивать требования? Надо находиться внутри команды, чтобы те же болельщики могли аргументировано
По словам Хацкевича, в первом тайме «Ротору» не хватило везения.
«Начало матча вообще великолепное. Все, о чем мы договаривались, ребята выполняли.
«Но команда соперника не прессинговала и быстро отходила назад. Так что вроде и во втором тайме было преимущество, но индивидуальные ошибки, особенно когда пропускали второй мяч, привели к взятию наших ворот. Но наша команда не останавливалась, все, что могла, выжимала из себя. К ребятам претензий нет. Пока были силы, пока был бензин, на котором бежали ноги, все получалось у нас. Как только упало функциональное состояние, пошли и технические ошибки, которые не позволяли нам быстрее переходить из обороны в атаку», — добавил Хацкевич.