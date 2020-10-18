Тренер «Ротора»: Понимаю, что у болельщиков заканчивается терпение

Источник: Спорт РИА Новости

«Ротор» в воскресенье на своем поле проиграл «Тамбову» со счетом 0:2. Безвыигрышная серия волгоградцев достигла 11 матчей, включая два технических поражения. С тремя очками команда занимает последнее место в турнирной таблице.

«И у них (болельщиков) эмоции негативные, и у меня. Я могу предъявлять претензии только к себе, к игрокам — не могу. Сейчас идти (к болельщикам) и выслушивать требования? Надо находиться внутри команды, чтобы те же болельщики могли аргументировано что-то предъявить мне как тренеру. Я только хочу поблагодарить их за то, что на протяжении всех игр поддерживают команду как дома, так и на выезде. Понятно, что терпение когда-то заканчивается, им хочется побед в первую очередь», — сказал Хацкевич на пресс-конференции.

По словам Хацкевича, в первом тайме «Ротору» не хватило везения.

«Начало матча вообще великолепное. Все, о чем мы договаривались, ребята выполняли. Где-то нам не хватило удачи, где-то здорово сыграл вратарь (“Тамбова” Сергей Рыжиков) в моменте с пенальти. Опыт взял верх над молодостью. Но после этого не надо останавливаться. В перерыве говорили, что должна быть такая же агрессия, надо так же идти вперед. Но мы понимали, что не выдержим функционально 90 минут. Хотелось еще минут 15−20 такой агрессии. Может, где-то надо было сыграть более грамотно тактически, закрыться, сыграть на быстром переходе из обороны в атаку», — отметил тренер «Ротора».