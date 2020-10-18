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20:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча РПЛ с «Химками»

Пресс-служба московского «Спартака» показала, что осталось за кадром матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:2).

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«Красно-белые уступали, но взяли три очка и остались в лидерах. Саша Кокорин впервые забил за нашу команду, Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе последовали его примеру, Виктор Мозес и Степа Оганесян дебютировали, а Саша Максименко совершил несколько крутых спасений! Яркие эмоции волевой победы над «Химками» — в новом видео рубрики «За кадром», — говорится в описании видео, опубликованном на официальном канале «Спартака» в YouTube.

«Спартак», набрав 24 очка, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч красно-белые проведут 24 октября на выезде с «Краснодаром».

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2:3
Первый тайм: 0:0
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