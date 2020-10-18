«Спартак» показал, что осталось за кадром матча РПЛ с «Химками»

«Красно-белые уступали, но взяли три очка и остались в лидерах. Саша Кокорин впервые забил за нашу команду, Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе последовали его примеру, Виктор Мозес и Степа Оганесян дебютировали, а Саша Максименко совершил несколько крутых спасений! Яркие эмоции волевой победы над «Химками» — в новом видео рубрики «За кадром», — говорится в описании видео, опубликованном на официальном канале «Спартака» в YouTube.