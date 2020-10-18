Виктор Гончаренко: У Карпова перелом носа со смещением. Это — удаление

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— Сегодня хорошо смотрелись. Легко атаковали, была страсть и азарт. Много моментов создали, — сказал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. — Наверное, многовато и «Динамо» позволили. Но такая игра нравится болельщикам, думаю, они остались довольны. Мы заслуженно победили. Лучше распоряжались мячом, лучше работали между линиями, разрезали соперника проникающими передачами.

— Что с Карповым? Нарушение не заслуживало красной карточки?

— У Карпова перелом носа со смещением. Наверняка, если такая травма, это удаление. Но я пока не видел повтор.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/nw5Qzv7P_z0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Почему после ухода Карпова вышел Дзагоев, а не Тикнизян?

— Нам справа в защите нужен был игрок с рабочей правой ногой. Или Бистровича туда отправлять, или переводить на фланг Марадишвили. Выбрали второй вариант. Дзагоев знает, когда придержать мяч, когда обострить. Нам был нужен его опыт.

— За счет чего удалось переломить ситуацию во втором тайме?

— Мы и в первом тайме очень хорошо смотрелись, но не забивали. Во втором усилили давление, что вылилось в забитые мячи. Что-то дополнительное говорить в раздевалке мне не требовалось.

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— Когда вернется Сигурдссон?

— Сегодня было обследование, не знаю пока результатов. Думаю, что у него ничего страшного, будет готов к Лиге Европы.

— А Фукс?

— У него повторная травма, пока речь идет о полутора месяцах, но даже прогнозы остерегаемся делать. Его восстановление затягивается.

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Александр Кульчий, и.о. главного тренера «Динамо»:

— ЦСКА с первых минут завладел инициативой. У нас не получилось в атаке, сидели низко в обороне, проигрывали подбор, были разрывы в линиях. До перерыва какие-то подходы имели, но ЦСКА выглядел поинтереснее. Во втором тайме продолжилось то же самое. Армейцы забили два гола, их это расслабило, нас раскрепостило, вроде сквитали один мяч, вернулись в игру, но вскоре пропустили третий. Могла быть надежда, если бы сделали 3:2, но ЦСКА закономерно взял три очка. Поздравляю соперника с победой.

— Когда к работе приступит Сандро Шварц?