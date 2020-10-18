Виктор Гончаренко: У Карпова перелом носа со смещением. Это — удаление

— Сегодня хорошо смотрелись. Легко атаковали, была страсть и азарт. Много моментов создали, — сказал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. — Наверное, многовато и «Динамо» позволили. Но такая игра нравится болельщикам, думаю, они остались довольны. Мы заслуженно победили. Лучше распоряжались мячом, лучше работали между линиями, разрезали соперника проникающими передачами.
— Что с Карповым? Нарушение не заслуживало красной карточки?
— У Карпова перелом носа со смещением. Наверняка, если такая травма, это удаление. Но я пока не видел повтор.
— Почему после ухода Карпова вышел Дзагоев, а не Тикнизян?
— Нам справа в защите нужен был игрок с рабочей правой ногой. Или Бистровича туда отправлять, или переводить на фланг Марадишвили. Выбрали второй вариант. Дзагоев знает, когда придержать мяч, когда обострить. Нам был нужен его опыт.
— За счет чего удалось переломить ситуацию во втором тайме?
— Мы и в первом тайме очень хорошо смотрелись, но не забивали. Во втором усилили давление, что вылилось в забитые мячи.
— Когда вернется Сигурдссон?
— Сегодня было обследование, не знаю пока результатов. Думаю, что у него ничего страшного, будет готов к Лиге Европы.
— А Фукс?
— У него повторная травма, пока речь идет о полутора месяцах, но даже прогнозы остерегаемся делать. Его восстановление затягивается.
— ЦСКА с первых минут завладел инициативой. У нас не получилось в атаке, сидели низко в обороне, проигрывали подбор, были разрывы в линиях. До перерыва
— Когда к работе приступит Сандро Шварц?
— Ему надо оформить документы. Надеюсь, к следующему матчу уже будет в команде.