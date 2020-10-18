«Ростов» без Карпина разгромил «Ахмат» в домашнем матче РПЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

На 24-й минуте отличился Кенто Хасимото, в добавленное ко второму тайму время забили Роман Еременко и Данил Глебов. Игроки «Ростова» Александр Гапечкин и Артур Сохиев сделали по голевой передаче в своих дебютных матчах в РПЛ. На 41-й минуте голкипер ростовчан Сергей Песьяков отбил пенальти, который исполнил Георгий Мелкадзе. На 78-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Ахмата» Антон Швец.

У «Ростова» встречу пропустили главный тренер Валерий Карпин и полузащитник Маттиас Норманн. В матче прошлого тура против «Сочи» (2:4) они получили красные карточки: Норманн получил второе предупреждение на 64-й минуте, а Карпин был удален после игры за споры с главным арбитром.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/9sPsgUdGxn4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ростов» с 20 очками в 11 матчах занимает пятое место таблицы РПЛ, «Ахмат» с 14 очками располагается на 10-й строчке.