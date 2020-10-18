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21:18 (мск), источник: ТАСС

«Ростов» без Карпина разгромил «Ахмат» в домашнем матче РПЛ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 октября. /ТАСС/. «Ростов» на своем поле победил грозненский «Ахмат» со счетом 3:0 в матче 11-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Ростов-Арене».

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Источник: ИТАР-ТАСС

На 24-й минуте отличился Кенто Хасимото, в добавленное ко второму тайму время забили Роман Еременко и Данил Глебов. Игроки «Ростова» Александр Гапечкин и Артур Сохиев сделали по голевой передаче в своих дебютных матчах в РПЛ. На 41-й минуте голкипер ростовчан Сергей Песьяков отбил пенальти, который исполнил Георгий Мелкадзе. На 78-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Ахмата» Антон Швец.

У «Ростова» встречу пропустили главный тренер Валерий Карпин и полузащитник Маттиас Норманн. В матче прошлого тура против «Сочи» (2:4) они получили красные карточки: Норманн получил второе предупреждение на 64-й минуте, а Карпин был удален после игры за споры с главным арбитром.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ростов» с 20 очками в 11 матчах занимает пятое место таблицы РПЛ, «Ахмат» с 14 очками располагается на 10-й строчке.

В следующем туре ростовчане примут подмосковные «Химки» 25 октября, «Ахмат» в тот же день сыграет дома с «Уфой». 21 октября «Ахмат» на выезде встретится с ярославским «Шинником» в матче третьего тура группового этапа Бетсити — Кубка России.

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Ростов
3:0
Первый тайм: 1:0
Ахмат
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