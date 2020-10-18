«Ахмат» с Быстровым проиграл бывшему клубу Зайнутдинова в матче РПЛ с удалением
Футболисты «Ростова» одержали победу над грозненским «Ахматом», за который выступает защитник сборной Казахстана Марат Быстров, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Ростова» одержали победу над грозненским «Ахматом», за который выступает защитник сборной Казахстана Марат Быстров, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд в рамках 11-го тура российской
Быстров вышел в стартовом составе, но был заменен на 80-й минуте — спустя три минуты после того, как «Ахмат» остался в меньшинстве после удаления Антона Швеца. Для казахстанца это был восьмой матч в текущем сезоне РПЛ.
Напомним, сезон в составе «Ростова» начинал футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, который в августе перешел в ЦСКА.