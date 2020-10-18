«Ахмат» с Быстровым проиграл бывшему клубу Зайнутдинова в матче РПЛ с удалением

Встреча команд в рамках 11-го тура российской премьер-лиги состоялась на «Ростов Арене» и завершилась со счетом 3:0. В составе победителей голы забили Кэнто Хасимото (24-я минуте), Роман Еременко (90+3) и Данил Глебов (90+4).

Быстров вышел в стартовом составе, но был заменен на 80-й минуте — спустя три минуты после того, как «Ахмат» остался в меньшинстве после удаления Антона Швеца. Для казахстанца это был восьмой матч в текущем сезоне РПЛ.