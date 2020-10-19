Топ-5 лучших трансферов: Мозес, Чистяков и другие
Подводим итоги трансферного периода и выделяем пятерку переходов с наибольшим потенциалом.
Подводим итоги трансферного периода и выделяем пятерку переходов с наибольшим потенциалом.
Возраст: 27 лет
Сумма трансфера: 800 тысяч евро*
* — данные transfermarkt.de.
Японцев в российской
Возраст: 26 лет
Сумма трансфера: аренда с правом выкупа.
Минус у этого перехода только один — «Зенит» совершил его после закрытия периода заявок в Лигу чемпионов.
Возраст: 18 лет
Сумма трансфера: 1,5 миллиона евро.
У ростовчан получился рваный трансферный период, но они были самыми активными игроками на его финише. В четверг «Ростов» подписал контракт сразу с двумя молодыми шведами, и обе сделки — потенциально выигрышные. Например, Армин Гигович — юный глубинный диспетчер из «Хельсингборга», который достался
Возраст: 28 лет
Сумма трансфера: свободный агент.
В вылетевшем «Оренбурге» было много хороших исполнителей, которые перешли в клубы премьер-лиги: Терехов, Шахов, Куат, Довбня, Мишкич. Но Деспотович, пожалуй, самый ценный кадр той команды. После перехода Соболева в «Спартак» серб точно стал лучшим форвардом второй восьмерки РПЛ. Он с шумом ушел из «Оренбурга», на Деспотовича выходили «Локомотив», «Ростов» и ЦСКА, но всех переиграл «Рубин». Сперва серб проигрывал конкуренцию Игнатьеву, но сейчас выходит в основе и борется за первое место в гонке бомбардиров (уже есть четыре гола). Деспотович еще и недобирает — согласно метрике xG, у него 4,62 ожидаемых гола (четвертый показатель в лиге).
Возраст: 29 лет
Сумма трансфера: аренда с правом выкупа.
Да, второй пропущенный мяч в матче с «Химками» не добавляет очков в пользу Мозеса, но по одной игре судить футболиста никогда нельзя. Вспомните яркий дебютный тайм Шюррле с «Динамо». Мозес и в 29 лет остается звездой, которая все еще хочет играть в футбол (в отличие от того же Шюррле). Этой арендой «Спартак» решил сразу две проблемы: