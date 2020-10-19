Топ-5 лучших трансферов: Мозес, Чистяков и другие

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

Кэнто Хасимото, «Ростов»

Возраст: 27 лет

Сумма трансфера: 800 тысяч евро*

* — данные transfermarkt.de.

Японцев в российской премьер-лиге было не так много, но игра армейца Хонды запомнилась всем надолго. Хасимото — из той же страны, но его позиция и техническое оснащение совсем другие. Его уже можно назвать одним из лучших трансферов сезона: в восьми матчах РПЛ Хасимото забил четыре мяча, причем три из них — победные. Правда, Валерий Карпин его не перехваливает: «Мы не рассчитывали на него, как на бомбардира — функционал другой. Если продолжит забивать или будет хотя бы наполовину продуктивен от своей нынешней результативности, то все станут счастливы».

Дмитрий Чистяков, «Зенит»

Возраст: 26 лет

Сумма трансфера: аренда с правом выкупа.

Минус у этого перехода только один — «Зенит» совершил его после закрытия периода заявок в Лигу чемпионов. Из-за этого Чистяков не поможет сине-бело-голубым в еврокубке, зато наверняка станет основным центральным защитником в РПЛ. Может быть, не в этом сезоне, но после ухода Ракицкого и/или Ловрена — наверняка. Чистяков — воспитанник «Зенита» с прекрасной статистикой: он один из лучших в лиге по среднему числу выигранных верховых единоборств за матч и по количеству верховых дуэлей. При этом его возраст идеален для центрального защитника, да и вообще на этой позиции качественных игроков с российским паспортом очень мало.

Армин Гигович, «Ростов»

Возраст: 18 лет

Сумма трансфера: 1,5 миллиона евро.

У ростовчан получился рваный трансферный период, но они были самыми активными игроками на его финише. В четверг «Ростов» подписал контракт сразу с двумя молодыми шведами, и обе сделки — потенциально выигрышные. Например, Армин Гигович — юный глубинный диспетчер из «Хельсингборга», который достался желто-синим за копейки. Шведа связывали с переходами в «Ювентус», «Арсенал» и «ПСЖ», а год назад им интересовался ЦСКА. Ясно, что ему еще только 18, но потенциально Гигович — замена Норманну, которого наверняка скоро продадут в Европу.

Джордже Деспотович, «Рубин»

Возраст: 28 лет

Сумма трансфера: свободный агент.

В вылетевшем «Оренбурге» было много хороших исполнителей, которые перешли в клубы премьер-лиги: Терехов, Шахов, Куат, Довбня, Мишкич. Но Деспотович, пожалуй, самый ценный кадр той команды. После перехода Соболева в «Спартак» серб точно стал лучшим форвардом второй восьмерки РПЛ. Он с шумом ушел из «Оренбурга», на Деспотовича выходили «Локомотив», «Ростов» и ЦСКА, но всех переиграл «Рубин». Сперва серб проигрывал конкуренцию Игнатьеву, но сейчас выходит в основе и борется за первое место в гонке бомбардиров (уже есть четыре гола). Деспотович еще и недобирает — согласно метрике xG, у него 4,62 ожидаемых гола (четвертый показатель в лиге).

Виктор Мозес, «Спартак»

Возраст: 29 лет

Сумма трансфера: аренда с правом выкупа.

Да, второй пропущенный мяч в матче с «Химками» не добавляет очков в пользу Мозеса, но по одной игре судить футболиста никогда нельзя. Вспомните яркий дебютный тайм Шюррле с «Динамо». Мозес и в 29 лет остается звездой, которая все еще хочет играть в футбол (в отличие от того же Шюррле). Этой арендой «Спартак» решил сразу две проблемы: во-первых, качественно усилил правую бровку, во-вторых, развязал руки Зобнину. И, конечно, важно, что аренда — с правом выкупа.