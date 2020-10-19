В Волгограде задержан болельщик «Ротора», бросивший на поле бутылку с водой

В отношении 29-летнего волгоградца составлен административный протокол. В ближайшее время собранные материалы рассмотрит суд. За данные деяния предусмотрено наложение штрафа в размере до 20 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток и запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на срок до семи лет.