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14:16 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгограде задержан болельщик «Ротора», бросивший на поле бутылку с водой

Одного из зрителей матча между командами «Ротор» и «Тамбов» задержала полиция. Мужчина бросил на поле бутылку с водой.

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В отношении 29-летнего волгоградца составлен административный протокол. В ближайшее время собранные материалы рассмотрит суд. За данные деяния предусмотрено наложение штрафа в размере до 20 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток и запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на срок до семи лет.

Полиция напоминает, что места проведения официальных спортивных соревнований оснащены средствами фото- и видеофиксации.

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