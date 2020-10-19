10 самых подорожавших футболистов РПЛ. Половина — из ЦСКА и «Спартака»

Transfermarkt продолжает обновлять стоимости футболистов по всему миру. Недавно мы рассказывали о десяти наиболее подешевевших игроках Европы и РПЛ. На очереди — аналогичный список, но теперь уже подорожавших футболистов чемпионата России.

10. Роман Зобнин, «Спартак»

Источник: Чемпионат.com

2 млн евро (10 — 12 млн евро).

В последнее время полузащитник «Спартака» выполнял роль универсала: играл в опорной зоне, справа в полузащите, в защите и заработал повышение рыночной стоимости. В текущем сезоне Зобнин сыграл во всех 11 турах, а в Кубке России отметился забитым мячом.

9. Понтус Альмквист, «Ростов»

Источник: instagram.com/fcrostov

2,25 млн евро (0,25 — 2,5 млн евро).

Новобранец ростовского клуба только приехал в Россию, но уже успел поднять свою стоимость за успехи в «Норрчёпинге». 21-летний швед в прошлом сезоне сыграл в 20 матчах, забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Альмквист — разносторонний футболист, может сыграть как на фланге атаки, так и на острие. В ближайшее время мы увидим, на что способен этот футболист.

8. Чидера Эджуке, ЦСКА

Источник: Чемпионат.com

2,5 млн евро (5,5 — 8 млн евро).

Нигерийский форвард уже успел продемонстрировать свои способности в чемпионате России и отличился в самом важном матче сезона — в дерби против «Спартака». Помимо гола в ворота красно-белых Эджуке забил «Динамо». Форвард провёл на поле всего 266 минут, но уже успел порадовать «армейских» болельщиков.

7. Матиас Норманн, «Ростов»

Источник: Чемпионат.com

2,5 млн евро (7,5 — 10 млн евро).

Норманн — важное звено команды Валерия Карпина, без которого сейчас невозможно представить игру этого клуба. У Матиаса нет красивых статистических показателей, но он всё доказывает работоспособностью на поле, заслуживая положительные отзывы со стороны болельщиков. Этим летом футболистом интересовалось много зарубежных клубов: «Болонья», «Манчестер Юнайтед», «Фулхэм», но «Ростов» не захотел отпускать игрока.

6. Филип Уремович, «Рубин»

Источник: Чемпионат.com

2,5 млн евро (3,5 — 6 млн евро).

Хорватский защитник является важным игроком в оборонительном построении игры Слуцкого, а в этом году стал вызываться в национальную сборную. Однако проблема Уремовича — грубая игра. За 10 матчей текущего сезона он уже успел получить пять «горчичников», а за 25 игр прошлого сезона нахватал 12 жёлтых карточек.

5. Джордан Ларссон, «Спартак»

Источник: Чемпионат.com

2,5 млн евро (2 — 4,5 млн евро).

В этом сезоне Ларссон наряду с другими игроками «Спартака» показывает в атаке феноменальный футбол. У Джордана с момента прихода в московскую команду 15 голов (5 — в этом сезоне) и семь голевых передач. Швед, как и Уремович, стал получать приглашение в национальную сборную, а в январе этого года отметился первым забитым голом в матче против Молдавии.

4. Бруно Фукс, ЦСКА

Источник: instagram.com/bruno_fuchs

2,7 млн евро (1,8 — 4,5 млн евро).

Бразильский защитник приехал в ЦСКА в конце августа, но за два месяца сыграл всего 13 минут. У Бруно в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» было выявлено повреждение мягких тканей правого бедра, однако, чуть позже случилась повторная травма. По словам Гончаренко, восстановление бразильца займёт около 1,5 месяца.

3. Вендел, «Зенит»

Источник: fc-zenit.ru

3 млн евро (12 — 15 млн евро).

Новичок петербургского клуба провёл в минувшие выходных дебютную встречу за сине-бело-голубых, но записать в актив результативное действие не успел. Бразильцу ещё предстоит знакомство с российским футболом и Лигой чемпионов, в которой полузащитник никогда не играл. В Лиге Европы у Вендела четыре голевые передачи в 11 матчах в составе «Спортинга».

2. Хвича Кварацхелия, «Рубин»

Источник: Чемпионат.com

3 млн евро (4,5 — 7,5 млн евро).

Кварацхелия — один из самых ярких игроков текущего сезона в РПЛ. На счету левого вингера «Рубина» уже два гола и четыре голевых передачи в 11 матчах, а 14 октября 19-летний полузащитник забил первый гол за сборную в матче против Северной Македонии. Если Кварацхелия и дальше так будет продолжать, то привлечёт внимание европейских клубов.

1. Никола Влашич, ЦСКА

Источник: Чемпионат.com

3 млн евро (22 — 25 млн евро).