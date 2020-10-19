10 самых подорожавших футболистов РПЛ. Половина — из ЦСКА и «Спартака»
А вот у «Зенита» всё скромнее.
А вот у «Зенита» всё скромнее.
Transfermarkt продолжает обновлять стоимости футболистов по всему миру. Недавно мы рассказывали о десяти наиболее подешевевших игроках Европы и РПЛ. На очереди — аналогичный список, но теперь уже подорожавших футболистов чемпионата России.
В последнее время полузащитник «Спартака» выполнял роль универсала: играл в опорной зоне, справа в полузащите, в защите и заработал повышение рыночной стоимости. В текущем сезоне Зобнин сыграл во всех 11 турах, а в Кубке России отметился забитым мячом.
Новобранец ростовского клуба только приехал в Россию, но уже успел поднять свою стоимость за успехи в «Норрчёпинге». 21-летний швед в прошлом сезоне сыграл в 20 матчах, забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Альмквист — разносторонний футболист, может сыграть как на фланге атаки, так и на острие. В ближайшее время мы увидим, на что способен этот футболист.
Нигерийский форвард уже успел продемонстрировать свои способности в чемпионате России и отличился в самом важном матче сезона — в дерби против «Спартака». Помимо гола в ворота
Норманн — важное звено команды Валерия Карпина, без которого сейчас невозможно представить игру этого клуба. У Матиаса нет красивых статистических показателей, но он всё доказывает работоспособностью на поле, заслуживая положительные отзывы со стороны болельщиков. Этим летом футболистом интересовалось много зарубежных клубов: «Болонья», «Манчестер Юнайтед», «Фулхэм», но «Ростов» не захотел отпускать игрока.
Хорватский защитник является важным игроком в оборонительном построении игры Слуцкого, а в этом году стал вызываться в национальную сборную. Однако проблема Уремовича — грубая игра. За 10 матчей текущего сезона он уже успел получить пять «горчичников», а за 25 игр прошлого сезона нахватал 12 жёлтых карточек.
В этом сезоне Ларссон наряду с другими игроками «Спартака» показывает в атаке феноменальный футбол. У Джордана с момента прихода в московскую команду 15 голов (5 — в этом сезоне) и семь голевых передач. Швед, как и Уремович, стал получать приглашение в национальную сборную, а в январе этого года отметился первым забитым голом в матче против Молдавии.
Бразильский защитник приехал в ЦСКА в конце августа, но за два месяца сыграл всего 13 минут. У Бруно в матче 6-го тура Российской
Новичок петербургского клуба провёл в минувшие выходных дебютную встречу за
Кварацхелия — один из самых ярких игроков текущего сезона в РПЛ. На счету левого вингера «Рубина» уже два гола и четыре голевых передачи в 11 матчах, а 14 октября 19-летний полузащитник забил первый гол за сборную в матче против Северной Македонии. Если Кварацхелия и дальше так будет продолжать, то привлечёт внимание европейских клубов.
Влашич продолжает штамповать вперемешку голы с голевыми передачи и хорошей игрой и расти в цене. В этом сезоне у Николы четыре гола и три голевые передачи в девяти матчах. Такой статистике позавидуют многие форварды РПЛ. По словам отца полузащитника, Влашич остаётся в этом сезоне в ЦСКА и постарается выиграть титул.