«Вот с кем армейцы попали в “яблочко”». В России отметили универсализм Зайнутдинова и его главную опасность

«Еще несколько слов о Бахтиере Зайнутдинове. Вот с кем армейцы попали в “яблочко”! Универсальный футболист, способный закрыть несколько позиций. Настолько органично смотрится уже два матча на левом краю, что невольно возникла мысль — у Гончаренко появится приятный выбор, когда в строй вернется Георгий Щенников. Игрового времени при таком календаре хватит для всех. Заметно, что Зайнутдинов, атакуя из глубины, очень опасен», — пишет сайт.