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10:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Вот с кем армейцы попали в “яблочко”». В России отметили универсализм Зайнутдинова и его главную опасность

Команду похвалили за трансфер.

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Источник: РИА "Новости"

Российский сайт bobsoccer.ru похвалил ЦСКА за трансфер Бахтиера Зайнутдинова. Казахстанского футболиста назвали универсальным игроком.

ЦСКА (Москва)

«Еще несколько слов о Бахтиере Зайнутдинове. Вот с кем армейцы попали в “яблочко”! Универсальный футболист, способный закрыть несколько позиций. Настолько органично смотрится уже два матча на левом краю, что невольно возникла мысль — у Гончаренко появится приятный выбор, когда в строй вернется Георгий Щенников. Игрового времени при таком календаре хватит для всех. Заметно, что Зайнутдинов, атакуя из глубины, очень опасен», — пишет сайт.

Напомним, Зайнутдинов перешел в ЦСКА из «Ростова» 25 августа. Он был признан лучшим игроком команды в сентябре.

Следующий матч ЦСКА проведет 22 октября в рамках группового этапа Лиги Европы против австрийского «Вольфсберга».

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