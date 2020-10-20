«Вот с кем армейцы попали в “яблочко”». В России отметили универсализм Зайнутдинова и его главную опасность
Команду похвалили за трансфер.
Команду похвалили за трансфер.
Российский сайт bobsoccer.ru похвалил ЦСКА за трансфер Бахтиера Зайнутдинова. Казахстанского футболиста назвали универсальным игроком.
«Еще несколько слов о Бахтиере Зайнутдинове. Вот с кем армейцы попали в “яблочко”! Универсальный футболист, способный закрыть несколько позиций. Настолько органично смотрится уже два матча на левом краю, что невольно возникла мысль — у Гончаренко появится приятный выбор, когда в строй вернется Георгий Щенников. Игрового времени при таком календаре хватит для всех. Заметно, что Зайнутдинов, атакуя из глубины, очень опасен», — пишет сайт.
Напомним, Зайнутдинов перешел в ЦСКА из «Ростова» 25 августа. Он был признан лучшим игроком команды в сентябре.
Следующий матч ЦСКА проведет 22 октября в рамках группового этапа Лиги Европы против австрийского «Вольфсберга».