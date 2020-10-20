Стабильность Зайнутдинова, конкуренция для Куата и неудача Быстрова. Как сыграли казахстанцы в 11 туре РПЛ
Непростой период для игроков сборной.
Непростой период для игроков сборной.
Бахтиер Зайнутдинов и Марат Быстров после тяжелых матчей в сборной провели не менее сложные игры за свои клубы, а вот Исламбек Куат и Акмаль Бахтияров остались вне внимания в рамках РПЛ.
Корреспондент Vesti.kz представляет обзор выступлений казахстанских игроков по итогам 11-го тура чемпионата России.
Травма Георгия Щенникова вновь вынудила Виктора Гончаренко поставить на позицию левого защитника Зайнутдинова. Но казахстанец традиционно ответственно воспринял эту роль, которая ему уже знакома.
Умение надежно и продуктивно работать на фланге позволило ЦСКА не только быть спокойным в обороне, но и ожидать опасности в атаке при подключениях Бахтиера.
22-летний хавбек выдал блестящий с точки зрения объема работы матч и заслужил похвалу не только от партнеров, но и от комментаторов, экспертов. В частности, Георгий Черданцев уже заявил, что на данный момент именно Зайнутдинов является самым эффективным приобретением московского клуба в минувшее трансферное окно.
Помимо в целом уверенной победы над «Динамо», отметим, что именно за фол на Бахтиере соперник остался в меньшинстве.
У Быстрова, как у остальных наших сборников, был крайне непростой календарь, ведь после двух игр в Лиге наций игроки, только вернувшись в клубы, практически без подготовки выходят в своих чемпионатах. Кроме того, у Марата очень энергозатратная позиция в «Ахмате». В целом не самый удачный матч, как для казахстанца, так и для команды Андрея Талалаева. Причем тут повлиял именно фактор удачи, поскольку в плане качества игры «Ахмат» выглядел даже лучше «Ростова», что признал тренер дончан Виталий Кафанов.
Статистически Быстров выдал нормальный матч, Whoscored дал ему оценку 6,7 (третий по полезности в команде), но вряд ли сам Марат доволен индивидуальными показателями при таком результате.
Как и прогнозировалось, с приходом нового тренера и усилением центральной оси у Куата возникли трудности с игровой практикой в «Химках». Теперь в подмосковном клубе сразу три опытных центральных полузащитника с российским паспортом — Александр Трошечкин, Денис Глушаков и Павел Могилевец. Все они не только умеют выполнять оборонительную работу, но и качественно действуют при развитии атак. В зажигательном матче со «Спартаком» Куат так и не появился на поле и, возможно, теперь он станет лишь функцией для ротации состава.
Игрок молодежной сборной Казахстана Бахтияров вновь не попал в заявку «Сочи» и это довольно странно, учитывая, что в той же «молодежке» он провел две встречи в отборе Евро-2021.