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14ЦСКА снял проклятие «Динамо»
11:09 (мск), источник: Vesti.kz

Стабильность Зайнутдинова, конкуренция для Куата и неудача Быстрова. Как сыграли казахстанцы в 11 туре РПЛ

Непростой период для игроков сборной.

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Бахтиер Зайнутдинов и Марат Быстров после тяжелых матчей в сборной провели не менее сложные игры за свои клубы, а вот Исламбек Куат и Акмаль Бахтияров остались вне внимания в рамках РПЛ.

ЦСКА (Москва)

Корреспондент Vesti.kz представляет обзор выступлений казахстанских игроков по итогам 11-го тура чемпионата России.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 11, 18.10.2020, 16:30

ЦСКА3Динамо1

Бахтиер Зайнутдинов, ЦСКА 3:1 «Динамо»

Травма Георгия Щенникова вновь вынудила Виктора Гончаренко поставить на позицию левого защитника Зайнутдинова. Но казахстанец традиционно ответственно воспринял эту роль, которая ему уже знакома.

Умение надежно и продуктивно работать на фланге позволило ЦСКА не только быть спокойным в обороне, но и ожидать опасности в атаке при подключениях Бахтиера.

22-летний хавбек выдал блестящий с точки зрения объема работы матч и заслужил похвалу не только от партнеров, но и от комментаторов, экспертов. В частности, Георгий Черданцев уже заявил, что на данный момент именно Зайнутдинов является самым эффективным приобретением московского клуба в минувшее трансферное окно.

Помимо в целом уверенной победы над «Динамо», отметим, что именно за фол на Бахтиере соперник остался в меньшинстве.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 11, 18.10.2020, 19:00

Ростов3Ахмат0

Марат Быстров, «Ростов» 3:0 «Ахмат»

У Быстрова, как у остальных наших сборников, был крайне непростой календарь, ведь после двух игр в Лиге наций игроки, только вернувшись в клубы, практически без подготовки выходят в своих чемпионатах. Кроме того, у Марата очень энергозатратная позиция в «Ахмате». В целом не самый удачный матч, как для казахстанца, так и для команды Андрея Талалаева. Причем тут повлиял именно фактор удачи, поскольку в плане качества игры «Ахмат» выглядел даже лучше «Ростова», что признал тренер дончан Виталий Кафанов.

Статистически Быстров выдал нормальный матч, Whoscored дал ему оценку 6,7 (третий по полезности в команде), но вряд ли сам Марат доволен индивидуальными показателями при таком результате.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 11, 17.10.2020, 19:00

Химки2Спартак3

Исламбек Куат, «Химки» 2:3 «Спартак»

Как и прогнозировалось, с приходом нового тренера и усилением центральной оси у Куата возникли трудности с игровой практикой в «Химках». Теперь в подмосковном клубе сразу три опытных центральных полузащитника с российским паспортом — Александр Трошечкин, Денис Глушаков и Павел Могилевец. Все они не только умеют выполнять оборонительную работу, но и качественно действуют при развитии атак. В зажигательном матче со «Спартаком» Куат так и не появился на поле и, возможно, теперь он станет лишь функцией для ротации состава.

Спартак (Москва)

Акмаль Бахтияров, «Зенит» 3:1 «Сочи»

Игрок молодежной сборной Казахстана Бахтияров вновь не попал в заявку «Сочи» и это довольно странно, учитывая, что в той же «молодежке» он провел две встречи в отборе Евро-2021.

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