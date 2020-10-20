«Краснодар» уведомил РПЛ о двух случаях заражения коронавирусом в команде
ТАСС, 20 октября. Футбольный клуб «Краснодар» уведомил Российскую
ТАСС, 20 октября. Футбольный клуб «Краснодар» уведомил Российскую
Ранее «Краснодар» сообщил, что тесты на коронавирус полузащитника клуба Реми Кабелла и форварда Евгения Маркова дали сомнительный результат.
Зараженные изолированы от команды и находятся под наблюдением врачей, у остальных игроков команды инфекция не выявлена.
«Краснодар» 20 октября сыграет в матче Лиги чемпионов в гостях против французского «Ренна».