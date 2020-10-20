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12:20 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» уведомил РПЛ о двух случаях заражения коронавирусом в команде

ТАСС, 20 октября. Футбольный клуб «Краснодар» уведомил Российскую премьер-лигу (РПЛ) о двух условно-положительных результатах тестов на коронавирус в команде. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

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Ранее «Краснодар» сообщил, что тесты на коронавирус полузащитника клуба Реми Кабелла и форварда Евгения Маркова дали сомнительный результат.


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Зараженные изолированы от команды и находятся под наблюдением врачей, у остальных игроков команды инфекция не выявлена.

Краснодар (Краснодар)

«Краснодар» 20 октября сыграет в матче Лиги чемпионов в гостях против французского «Ренна».

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