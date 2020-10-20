Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:55
Зенит
Брюгге
Футбол. Еврокубки
19:55
Динамо К
Ювентус
Футбол. Еврокубки
22:00
Ренн
Краснодар
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:00
Лацио
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22:00
РБ Лейпциг
Истанбул Башакшехир
Все события
Фоторепортажи
14ЦСКА снял проклятие «Динамо»
15Россия — Украина: самый обидный гол нашего футбола
15:17 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обратился в РФС с просьбой разъяснить действия арбитра в матче с «Динамо»

МОСКВА, 20 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) с просьбой разъяснить действия арбитра в матче 11-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги с «Динамо» по двум эпизодам. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Матч завершился победой ЦСКА со счетом 3:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

«ЦСКА отправил в ЭСК обращение с просьбой разъяснить эпизоды с незасчитанным голом [Федора] Чалова и нарушением на [Вадиме] Карпове», — сообщили в службе коммуникаций.

ЦСКА (Москва)

В одном из эпизодов Карпов получил травму в столкновении с форвардом «Динамо» Вячеславом Грулевым, которому за нарушение правил была показана желтая карточка. После игры у Карпова были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко после игры отметил, что, по его мнению, игрок соперника заслуживал удаления.

Российская Премьер-Лига

В начале матча судья Владислав Безбородов не засчитал гол Чалова после использования системы видеоассистента рефери.

Читайте также
 Ход привел к печальным последствиям: достойной смены золотому поколению в России не оказалось
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
«Краснодар» уведомил РПЛ о двух случаях коронавируса в команде
Тренер «Барселоны» признал игру Месси не лучшей
Трансфер российского игрока в топ-10 самых дорогих в истории АПЛ
Нурмагомедов назвал условие для реванша с Макгрегором
Игроки «Челси», МЮ и «Тоттенхэма» признаны лучшими в туре АПЛ
Российские клубы стартуют в Лиге чемпионов: Топ-5 ставок дня
Умер бронзовый призер чемпионата Европы по футболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь