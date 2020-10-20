ЦСКА обратился в РФС с просьбой разъяснить действия арбитра в матче с «Динамо»

«ЦСКА отправил в ЭСК обращение с просьбой разъяснить эпизоды с незасчитанным голом [Федора] Чалова и нарушением на [Вадиме] Карпове», — сообщили в службе коммуникаций.

В одном из эпизодов Карпов получил травму в столкновении с форвардом «Динамо» Вячеславом Грулевым, которому за нарушение правил была показана желтая карточка. После игры у Карпова были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко после игры отметил, что, по его мнению, игрок соперника заслуживал удаления.