ЦСКА обратился в РФС с просьбой разъяснить действия арбитра в матче с «Динамо»
МОСКВА, 20 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. ЦСКА обратился в
МОСКВА, 20 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. ЦСКА обратился в
Матч завершился победой ЦСКА со счетом 3:1.
«ЦСКА отправил в ЭСК обращение с просьбой разъяснить эпизоды с незасчитанным голом [Федора] Чалова и нарушением на [Вадиме] Карпове», — сообщили в службе коммуникаций.
В одном из эпизодов Карпов получил травму в столкновении с форвардом «Динамо» Вячеславом Грулевым, которому за нарушение правил была показана желтая карточка. После игры у Карпова были диагностированы закрытая
В начале матча судья Владислав Безбородов не засчитал гол Чалова после использования системы видеоассистента рефери.