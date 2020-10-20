Широков заявил, что избитый им арбитр его спровоцировал

«В ходе очной ставки между Данченковым и Широковым последний заявил следующее: “Именно грубые и надменные ответы в мой адрес спровоцировали мои действия”. Широков также заявил, что не помнит, высказывал ли он какую-либо нецензурную лексику в адрес моего подзащитного», — рассказал собеседник агентства, представляющий интересы Данченкова.

В протоколе очной ставки также указано, что у Широкова не было намерения нарушать общественный порядок, однако в какой-то момент он разозлился.

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«С уверенностью могу утверждать, что именно ответы и (или) конкретные действия Данченкова на мои замечания в части его непрофессионального судейства в том момент меня сильно эмоционально задели и оскорбили, в связи с чем я эмоционально подвергся резкой возникшей озлобленности по отношению к нему и совершил неприемлемый поступок, который не должен был совершать», — следует из текста протокола, имеющегося в распоряжении агентства.

Широков избил арбитра Данченкова в августе во время любительского футбольного матча. Видео случившегося было распространено в соцсетях. На нем видно, как Широков набросился на судью после того, как тот показал ему красную карточку, и нанес удар рукой в лицо. Арбитр упал, Широков ударил его ногой, после чего его оттащили. Позже он в Instagram принес извинения Данченкову, а глава Московской коллегии судей по футболу Сергей Французов сообщил РИА Новости, что арбитр написал заявление в полицию.