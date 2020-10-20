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21:41 (мск), источник: ТАСС

Безбородов рассудит матч 12-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак»

ТАСС, 20 октября. Владислав Безбородов назначен главным арбитром на матч 12-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

Матч пройдет 24 октября в Краснодаре. Помогать Безбородову будут Игорь Демешко и Рустам Мухтаров, резервным арбитром выступит Кирилл Левников. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Алексей Лунев и Анатолий Жабченко.

24 октября состоятся еще три встречи тура. Матч «Динамо» (Москва) — «Сочи» рассудит Алексей Сухой, «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань) — Николай Волошин, «Локомотив» (Москва) — «Ротор» (Волгоград) — Сергей Иванов.

Краснодар (Краснодар)

На следующий день пройдут три матча тура. Евгений Кукуляк будет работать на встрече «Урал» (Екатеринбург) — «Тамбов», Василий Казарцев — на матче «Ростов» — «Химки», Сергей Лапочкин назначен на игру «Ахмата» (Грозный) и «Уфы». В понедельник Игорь Панин будет главным арбитром на матче ЦСКА и «Арсенала» (Тула).

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