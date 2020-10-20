Безбородов рассудит матч 12-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак»

Матч пройдет 24 октября в Краснодаре. Помогать Безбородову будут Игорь Демешко и Рустам Мухтаров, резервным арбитром выступит Кирилл Левников. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Алексей Лунев и Анатолий Жабченко.

На следующий день пройдут три матча тура. Евгений Кукуляк будет работать на встрече «Урал» (Екатеринбург) — «Тамбов», Василий Казарцев — на матче «Ростов» — «Химки», Сергей Лапочкин назначен на игру «Ахмата» (Грозный) и «Уфы». В понедельник Игорь Панин будет главным арбитром на матче ЦСКА и «Арсенала» (Тула).