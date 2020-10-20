Безбородов рассудит матч 12-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак»
ТАСС, 20 октября. Владислав Безбородов назначен главным арбитром на матч 12-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 20 октября. Владислав Безбородов назначен главным арбитром на матч 12-го тура Тинькофф — Российской
Матч пройдет 24 октября в Краснодаре. Помогать Безбородову будут Игорь Демешко и Рустам Мухтаров, резервным арбитром выступит Кирилл Левников. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Алексей Лунев и Анатолий Жабченко.
24 октября состоятся еще три встречи тура. Матч «Динамо» (Москва) — «Сочи» рассудит Алексей Сухой, «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань) — Николай Волошин, «Локомотив» (Москва) — «Ротор» (Волгоград) — Сергей Иванов.
На следующий день пройдут три матча тура. Евгений Кукуляк будет работать на встрече «Урал» (Екатеринбург) — «Тамбов», Василий Казарцев — на матче «Ростов» — «Химки», Сергей Лапочкин назначен на игру «Ахмата» (Грозный) и «Уфы». В понедельник Игорь Панин будет главным арбитром на матче ЦСКА и «Арсенала» (Тула).